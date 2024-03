Al calificar a panistas y a priistas de vulgares y pragmáticos, por brincar a Morena para "purificarse", pero con una candidatura asegurada, el vocero del PAN, Javier Lozano Alarcón descalificó una vez más a los priistas que se están pasando a la otra opción por el interés de ganar la elección como Pepe Chedraui, a quien sí llamó nefasto, "no a mí amigo de la infancia Tony Gali" por apoyar a la alianza oficialista.

Refrendó que nunca llamará a José Antonio Gali Fayad y, al candidato a diputado del Verde, José Antonio Gali López, como a los demás por la gran amistad que los une "de siempre".

Pero, aclaró que le desea suerte, al igual que al candidato del Verde, Gali López, quien perderá ante María del Pilar Vargas Morán, la contienda por el Distrito IX Federal.

Reveló que Tony Gali siente que no recibió el trato adecuado en el PAN, pero insistió, que Tony no entra en ese segmento de vulgares y pragmáticos.

Recapituló que Pepe Chedraui no se siente bien en Morena por no compartir los principios de esa fuerza electoral.

“Somos distintos y distinguibles; no lo digo por el color de la piel; que pena, como Pepe Chedraui que en aras de llegar al poder, como si no tuviera ya un poder económico y social; ahora tenga que acercarse a las migajas para pelear la alcaldía, me parece nefasto”.

Pero, nuevamente arremetió en contra todos los que se pasaron a la fuerza electoral oficialista, son una bola de vulgares pragmáticos.

"Yo no sé quién está peor si Morena que se prostituye, que se abre a cualquier candidatura, o los candidatos que se convierte en morenos sin serlo, y no hablo del color de piel. Es una incongruencia; la escoria del PRI y PRD ya se pasan a Morena y se purificaron, bola de pragmáticos, es una ambición vulgar de poder”.