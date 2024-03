La dirigente estatal del panismo, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, aprobó la actuación del alcalde Adán Domínguez Sánchez durante las manifestaciones del Dia Internacional de la Mujer.

El viernes previo, la municipal usó gas de extintores y agua para repeler las agresiones de infiltrados, reportó la autoridad municipal.

La panista aseguró que sí existieron infiltrados en la manifestación de las mujeres, como existieron también en la manifestación pacífica de varios ciclistas en la Vía Atlixcáyotl, semanas atrás y el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que ese hecho violento no pasaría inadvertido para la administración estatal.

Exigió al ejecutivo esclarecer los hechos y llegar hasta las últimas consecuencias porque no puede permitir que ese tipo de acciones, sigan ocurriendo, arriesgando la integridad de las mujeres.



“Actuó conforme a la ley con respecto y se detuvieron a algunos responsables; el alcalde ha hecho un gran papel está continuado la labor de Eduardo Rivera de mejorar el rumbo de Puebla".

Calificó de vergonzoso que se quieran manipular los actos auténticos de protesta para tratar de indicar que no existen ni control ni seguridad en Puebla.

“Me parece vergonzoso, lo que parece una línea por parte de; no quiero pensar de las autoridades para detener las protestas que se llevan a cabo en la ciudad. La marcha del 8 de marzo para conmemorar la lucha de las mujeres y que sea interrumpida por infiltrados como en el caso de los ciclistas, me parece vergonzoso y pido que se tomen cartas en el asunto, celebro que hayan detenido a dos personas del sexo masculino, son ellos quienes hacen las agresiones con clara intención de hacer ver que no se tiene control de la seguridad de la ciudad”.

Además, el presidente del Comité Municipal de Acción Nacional, Jesús Zaldívar Benavides, priorizó que en esas dos marchas, se presentaron grupos de infiltrados y golpeadores que en estos momentos de elecciones, únicamente intentan generar miedo que entra en la comunidad para evitar que las y los ciudadanos salgan a votar.

El actuar violento de los grupos de infiltrados que arriban a las manifestaciones genuinas, preguntó "en estos momentos a quien benefician".