El consejero nacional vitalicio del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Fraile García, señaló que con los mismos priístas que peleaba hace cuarenta años, un PRI añejo sólo que los actores, ahora están en Morena; además cuestionó que en su partido ya no importen los medios para obtener una candidatura, y advirtió que la suma de las siglas no representa la suma de los votos.

En entrevista con Intolerancia Diario, el también ex dirigente del partido señaló que sus adversarios que tuvo hasta 2010, son los mismos que hoy están en Morena, lo único que hicieron fue cambiar el color. “Al Partido Revolucionario Institucional lo dejaron prácticamente en inanición”.

“La pregunta que me he hecho, porqué caminar en una alianza en este sentido porque la suma de las siglas no representa la suma de los votos”.

“La población está haciendo un análisis, y se preguntan sobre el pasado de los personajes, su origen, gente que ha abandonado al PAN, y la mayoría de ellos ingreso en el momento del triunfo de Acción Nacional, no cuando costaba trabajo ganar una elección, cuando se enfrentaban a un poder hegemónico”.

Francisco Fraile recordó que se tenía que usar el ingenio porque no había dinero, y el resultado es que todos los que abandonaros el PAN o el PRI para volverse Morena, con ellos se peleó años anteriores.

“Para mi es una pelea con un PRI añejo, pintado de Morena, y dónde están los grandes fundadores de Morena, están en los segundos o terceros puestos porque otros con mayor capacidad económica los han desplazado”

Señaló que esta postura es generalizada, y el PRD se vio nacer para no ganar las elecciones de 1986 para que no ganara el PAN, y fuera alguien quien salía del PRI quien lo encabezara, y a quien se le cae el sistema en 1988, ahora lo premian con la CFE, y se sigue peleando contra un PRI añejo vestido de Morena.

La autocrítica

Sobre la situación interna Fraile García señaló que los tiempos son diferentes, los medios son diferentes, anteriormente estábamos sujetos a los medios tradicionales periódico, radio televisión, y casi ninguno decía la verdad o apegada a lo que los gobiernos federal o estatal quisieran decir, y eso ha hecho que el partido tenga otra interlocución.

“Estamos en un momento en que la verdad ya no es la verdad, ahora la respuesta es que se tienen otros datos, otra forma de ver las cosas, y esto ha provocado puntos de vista muy contrarios a los que inicialmente plantearon los fundadores de Acción Nacional".

"No importan los medios, con tal de conseguir el fin, para Gómez Morín, Efraín González Luna, Luis H. Álvarez, para todos no podíamos aceptar que se usara el medio para imponer una candidatura”.

Advirtió “Hoy se ve el juego de los pesos y centavos, tanto en un partido como en el otro se acusa de ese manejo económico, fuera de orden, y no se ve esa acción de corrección sobre el tema, sino que se va dejando para las siguientes generaciones y estas han aprendido a hacer lo que se tenga que hacer para obtener el triunfo”.

Finalmente señaló “El poder económico está prevaleciendo en muchos momentos políticos, quien tiene más, quien controla más cuestiones económicas, quien le mete más dinero a los medios”.