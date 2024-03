“La gente lo necesita más que un candidato a gobernador”, sentenció Fernando Morales Martínez, candidato a la gubernatura de Puebla por Movimiento Ciudadano (MC), al asegurar que no solicitará seguridad personal, pues confía que será una elección y campaña tranquila en los próximos dos meses.

Luego de que inició su campaña en la colonia Luis Donaldo Colosio, al sur de la ciudad, una de las zonas con más altos índices delictivos, señaló en entrevista que no distraerá a los cuerpos policiacos para su protección.

“Creo que hoy las colonias si hablas con la gente te dejan entrar”, aseveró al indicar que si se habla con las personas, se garantiza que no habrá ningún problema.

“Confiamos en que haya una elección tranquila, en que el gobierno del estado tenga el piso parejo, obviamente las agendas, hay una mesa de civilidad política, se manda la agenda”, dijo

“Vi patrullas, eso es lo único que necesitamos, pedir seguridad no se me hace porque no vivimos en Zacatecas o en Colima”.

Al recordar el asesinato del precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Jaime González, lo calificó como un hecho desafortunado, el cual no se ha esclarecido.

“Pero por lo que sé, por los avances de la investigación, tiene que ver más por un tema personal que por un asesinato político”, sostuvo.

“Fernando Morales en lo personal, pedirá cuando es una colonia compleja, que nos acompañe, sin distraer la seguridad, porque la gente los necesita más que un candidato a gobernador”, dijo.

“Nada más que hagan su rondín, que sepan que va uno a algún lado y que nos echen un ojito, pero yo sería incapaz de quitar un policía para no dárselo a la sociedad que son los que lo claman”.

Finalmente, Fernando Morales afirmó que ningún candidato en estas elecciones del 2024 a recibido amenazas, "no tenemos reporte de eso".