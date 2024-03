Al advertir que el "huachicol" es un cáncer que prevalece en Hidalgo y Puebla debido a que la complicidad en el gobierno continúa, la candidata de "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez Ruiz, proyectó que en Puebla la alianza PAN-PRI-PRD-PSI tendrá resultados positivos porque la población conoce a los que se chapulinearon: "Todo mundo los conoce, son parte del grupo de Mario Marín, del gober precioso, Armenta era el secretario de él (Marín) o sea, son la misma mafia, simplemente se fueron a Morena".

Al finalizar el primer evento de campaña de los candidatos a gobernador Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña, y una kilométrica sesión de selfies con su simpatizantes, acentuó que Morena está involucrado, además, su dirigente nacional, Mario Delgado, tiene que ver con todos esos temas del "huachicol".

"Es falso que ese gobierno combatió el huachicol, simplemente cambiaron los aliados y esto es muy delicado, muy grave, vimos ese barco ahora descargando en el Golfo que nadie ha dicho de quién es ese barco".

Subrayó que en el estado de Puebla, aunque ha disminuido un poco, el robo de "huachigas" ha repuntado.

"Está el robo de gasolina, están los asaltos a las autopistas, en Puebla no hay gobierno, en Puebla la delincuencia se ha apropiado como en ningún otro estado".

Dijo que en la autopista Puebla-México, el "huachicol" está presente. pero no es posible que la Guardia Nacional y la policía se mantenga inerte ante esta situación.

Estimó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador viajara en carretera, se daría cuenta de los altos niveles de este delito que se observan en las principales autopistas del país.

"Si el gobernador tiene algo contra alguien, que lo investigue y que los metan a la cárcel. Bueno, que los metan a la cárcel. Yo no voy a defender a ningún personaje que esté relacionado con la delincuencia, a ninguno del partido que sea".

Dijo que es una colusión, no una omisión, que no pasaría si no hubiera dentro de Pemex alguien controlando el huachicol, "lo sabemos, no es nada más ir a picar un ducto, hay toda una red de distribución. Es más, hoy hasta factura le dan a los que compran gasolina en huachicol”.

Recapituló que no tolerará que ningún partido esté con nexos criminales, incluyendo los de su alianza PAN-PRI-PRD: “Ya se los llevó Morena. Morena se llevó a todos esos personajes, que, de alguna manera, y que se investigue para eso está el gobernador, si el gobernador tiene algo contra alguien, que lo investigue y que los metan a la cárcel. Bueno, que los metan a la cárcel. Yo no voy a defender a ningún personaje que esté relacionado con la delincuencia, a ninguno del partido que sea”.

Refrendó que su querido Lalo triunfará en el proceso electoral del primer domingo de junio, porque las y los poblanos conocen muy bien que el candidato del oficialismo, es un priista con la playera de Morena.

"Va a haber resultados positivos porque aquí saben que los que se chapulinearon todo el mundo los conocen son parte del grupo de Mario Marín, del 'gober precioso'. Armenta era el secretario de él, o sea, son la misma mafia, simplemente se fueron a Morena. Pobre de Morena, la verdad es que me da hasta tristeza porque sus verdaderos militantes los dejaron fuera, esos que lucharon que se esforzaron hoy, pues prácticamente todos los candidatos vienen de ese de esa mafia de Mario Marín".