El candidato a la alcaldía de Puebla por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", José Chedraui Budid, calificó como "guerra sucia" la aparición de bardas con mensajes en su contra en distintos puntos de la ciudad de Puebla y dijo que su área jurídica analizará si se presentan denuncias.

Señaló que la oposición recurre a este tipo de estrategias porque "no les están saliendo las cosas y por eso los ataques".

Fue una semana previo al inicio de las campañas que fueron vistas bardas con la consigna “Claudia sí, Pepe no", ante lo que el candidato de Morena, PT y PVEM respondió que su equipo ya analiza cómo proceder.

"Iré a todos los debates"

En cuanto a la invitación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para asistir a un debate con sus contrincantes, José Chedraui refirió que está dispuesto a asistir a todos, aunque aclaró que todavía no recibe la invitación de los empresarios.

"No me han invitado pero estoy abierto a los que sean (...) Yo voy a todos los debates que sean necesarios, mi trayectoria está a la vista y no tengo nada qué esconder", expresó.