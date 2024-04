El candidato a gobernador del Estado de Puebla, por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, dijo que reta a los candidatos de Morena y del Frente a ver si tienen tanto a juventud y capacidad que tienen los candidatos a diputados locales de Movimiento Ciudadano “esto es lo nuevo esto es lo verdaderamente nuevo y que le hace sentir orgullosos”.

Por eso, salen sin acarreados ni con tortas ni frutsi y todos los asistentes a mítines y eventos de Movimiento Ciudadano llegan por su propio pie y por convicción, “en nuestros eventos no van a ver ni un pinche camión y ningún acarreado, esto se desborda solo”.

Por eso, el candidato a gobernador del Estado de Puebla, por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, señaló que, son eventos que son orgánicos, “aquí no van a ver a nadie con una torta, con un frutsi ni con un billete de 500 pesos, aquí todos vienen convencidos”.

En ese contexto reiteró que, a los mítines y eventos de ese instituto político, todos llegan por su propio pie, con alegría, con gusto y eso es lo que vale, pero no tienen acarreados.

Por eso, ante el llamado del candidato de la coalición “Seguimos haciendo historia” Alejandro Armenta Mier, para que el organismo electoral organice más debates, dijo que está dispuesto a todo lo que marque la autoridad ir.

“Yo también estoy dispuesto y que vaya Lalo Rivera, vamos a debatir esas mil calles inexistentes o esas mil calles de 50 metros”.

Sin embargo, dijo no saber si el panista tiene temor de aceptar el debate, “no lo sé, pero estamos debatiendo los problemas con la realidad de la gente como lo hicimos en la colonia Luis Donaldo Colosio, estamos muy contentos de que a Puebla haya venido Álvarez Maynez”.

Y es que, según dice Eduardo Rivera Pérez dejó la mejor ciudad, “y yo les quiero decir que me acuerdo de Blanca Alcalá por el mercado de Sabores, me acuerdo de Luis Paredes por la fuente de Los Frailes, que tiró y le puso fibra de vidrio, que hizo el paso depresivo ahí, de Doger me acuerdo del 475”.

Sin embargo, afirmó, “yo les pregunto a ustedes de qué se acuerdan de Lalo Rivera, digan una obra, a botepronto, una obra de Lalo Rivera, no saben, ni yo tampoco “.

En ese escenario, Morales Martínez dijo que es tiempo de que Puebla y el desarrollo regresen, “Puebla necesita recuperar su grandeza, necesitamos recuperar grandes desarrollos que tenía hace 20 0 30 años, pero hoy, de la mano de los ciudadanos”.

“Hoy no podemos permitir que la generación de empleos se dé para unos cuántos y las ganancias para pocos, recuperemos empleos bien pagados y para todos y es lo que vamos a hacer con nuestro candidato a presidente del país, Jorge Álvarez Maynez”.

Sobre la situación de participación electoral de Abraham Salazar, aspirante a presidente municipal de San Martín Texmelucan, dijo que ya es candidato legalmente.

“El problema es que la vieja política quiso tirarlo, presentando impugnaciones, haciendo las marrullerías que siempre hacen, pero hoy es nuestro candidato a presidente municipal, no hubo ningún problema”.

Imagínense, recordó, querían acusarnos de un rebase de campaña de 4 mil 700 pesos, “no tienen madre, cuando ellos se gastaron millones y millones de pesos, pero desvirtuamos eso, porque al final, no nos pasamos, respetamos la ley y Abraham Salazar es candidato a presidente municipal y ya está en campaña”.