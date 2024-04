Liderazgos de Morena rechazaron que el arranque de campañas en Puebla haya estado marcado por el acarreo de gente a los actos masivos que encabezaron la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y a la gubernatura Alejandro Armenta, sino que fue una “movilización” y de paso minimizaron que la elección se puede judicializar porque no existen elementos.

En contraparte, recriminaron que la colación Mejor Rumbo para Puebla, conformada por PAN-PRI-PRD-PSI, sí incurrió en esta práctica para llenar la Plaza de la Victoria en la zona de Los Fuertes.

A decir del representante del partido lopezobradorista en el Instituto Electoral del Estado (IEE) Alfonso Bermúdez, el abanderado del PRIANRD a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez no tiene elementos para impugnar el proceso electoral, además de que los separan 20 puntos de diferencia de su rival de Morena en las preferencias electorales.

El asesor jurídico repitió que la oposición está nerviosa porque en esta elección “no tienen el control de los organismos electorales, no tienen una bodega custodiada, la mapachera y la Fepadep, para cometer un fraude electoral”, como se dio en el 2018 cuando contendió Miguel Barbosa Huerta contra la panista Martha Erika Alonso Hidalgo.

“Ellos intentan judicializar porque de antemano saben no van a poder conquistar en las urnas, pero estamos tranquilos porque los números no mienten, vamos muy adelante, no hay manera de judicializar una elección. Si hay ventaja de 20 o 30 puntos, ósea no hay manera, es ocioso, yo diría que hasta mediático”, citó.

Postura que secundó la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, al señalar que las quejas del PRIANRD son mentiras y, en este sentido, comentó que Morena ha presentado 80 denuncias contra la alianza Morena-PT-PVEM.