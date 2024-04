Ante más de 3 mil personas, arropada por morenistas y gente de las comunidades, Bety Sánchez, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia Municipal de Zacatlán, arrancó su campaña para estas próximas elecciones de junio.

Recordó a las mujeres que han hecho historia en Zacatlán y que han ocupado los primeros cargos en la política municipal.

Bety Sánchez enfatizó que no está obsesionada con el poder, por eso dejó en claro que hará política de altura, respetando a sus adversarios y con una campaña de propuestas.

“yo no tengo ambición de poder, yo no estoy obsesionada con ser presidenta a costa de lo que sea. Yo quiero ser su presidenta porque me gané su confianza y su corazón”, dijo.

Dentro de sus propuestas destacó que concretará el proyecto de abastecimiento del Sistema Cruz Blanca, la construcción de las plantas de tratamiento de agua Zecepaco y San Pedro Atmatla para sanear el río de la comunidad.

En materia de campo expuso la importancia de gestionar la ampliación del padrón de beneficiarios de los programas de apoyo y tecnificación.

"Nos sumaremos a la cruzada nacional contra la pobreza y hambre de la candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum", refirió.

En seguridad pública y para combatir la violencia contra las mujeres, ampliará la Unidad Naranja, implementará la aplicación Mujer Segura y pondrá botones de pánico y cámaras de vigilancia en escuelas y negocios.

En su intervención, el representante de la Casa de Enlace de Morena en Zacatlán, Marcelino Alejandro Hernández refrendó el apoyo de los obradoristas a la candidata, que reiteraron es el perfil idóneo.