El candidato a presidente municipal de Mejor Rumbo para Puebla, Mario Riestra Piña subrayó que no tiene ningún operador político en lo oscurito o a alguien en el cuarto de máquinas que sea impresentable.

Durante la presentación de su equipo "Somos más que 11", que lo acompañará "cuando gane la elección", advirtió que su equipo es plural porque no lo incomoda escuchar ningún cuestionamiento sobre sus acciones.

Además dijo que su equipo es heterogéneo incluyente y con un universo de pluralidad que plantea el gran reto de dar a la población del principal municipio de Puebla el mayor y el mejor gobierno en su historia.

Subrayó que su equipo de regidores y funcionarios de primer nivel no es como el equipo de enfrente el oficialista integrado por personas que únicamente cuidan sus intereses personales.

La historia del morenismo en Puebla, dijo, fue una "auténtica pesadilla" para la comunidad poblana porque "la ineficiente Claudia Rivera Vivanco", solapó al comercio informal para desquiciar a Puebla.

Desde el hotel Quinta Real, acentuó que presenta su equipo en la primera oportunidad y bien, sin llevar a cabo una sola sustitución, como ya ocurrió en el equipo de enfrente en donde el candidato oficial tuvo que sustituir al amigo de la expresidenta municipal de Puebla.

“Presentamos de manera transparente, aquí no hay ningún operador en lo oscurito, no hay alguien en el cuarto de máquinas que sea impresentable, que tengamos que esconder, aquí simplemente hay poblanos y poblanas que salimos a darle a Puebla un mejor gobierno con inclusión, con equilibrios”.

Advirtió que durante su gestión defenderá causas y principios por eso será un gran honor sumar a los perfiles de los diferentes partidos de la alianza PAN-PRI-PRD-PSI, además de catedráticos universitarios, expertos en política, pero lo mejor de su equipo es el contar con ciudadanos de la comunidad civil, además del sector cultural y de los diversos colectivos de la Angelópolis

"Es un honor y quiero enfatizar que en este proyecto hay mucha inclusión porque a nosotros no nos incomoda la diversidad de opiniones; porque nosotros consideramos que la pluralidad enriquece y no entorpece, porque a mi de ninguna manera me resulta difícil el pensar de manera distinta con diferentes visiones".

Recapituló que la inclusión, no se simula, la inclusión, se da o definitivamente no se da.

Precisó que la parte política la integra Blanca Alcalá, Javier Alarcón, Lupita Leal, Mónica Rodríguez, Paco Fraile, Jaime Alcántara, Iván Galindo, Rocío Aguilar, Pablo Fernandez del Campo, Sergio Moreno Valle, Blanca Jiménez, Luis Acosta, Víctor Giorgana, Adela Cerezo y Víctor León Castañeda.

En el sector de propuesta y vinculación con mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, arte y cultura, movilidad, medio ambiente, sector empresarial, sociedad civil, bienestar animal, salud, deporte, seguridad y adultos mayores, aseguró que Federico González Magaña, Miguel Jaque, y José Lazcano, se partirán el alma por dar buenos resultados.

Beatriz Meyer, Elisa Ávalos, Josefina Buxadé, Norma Campos, Heriberto Rodríguez Regordosa, José Carmona, Ehecatl Mía Meras, Martha Corona Espinoza, Johan Borbolla, Norma Encinas, Etnia Hernández, y Miguel Victoria, dijo que siempre estarán Al servicio de la comunidad.

El equipo operativa con Miguel Abad, Ernesto Gómez, María Muñoz, Liz Artasánchez, Luis Franco Martínez, Eduardo Yáñez, Sonia Duarte, Sagrario Conde, Carlos Artíz, Beatriz Fuente, Uriel Deita, Denis Machorro, Marco Porras, Blanca Díaz, Dulce Rivera, Guadalupe Montiel, Darán la fortaleza a la columna vertebral de su conjunto.