La entrega de tinacos, despensas o cualquier beneficio de programas sociales, no están prohibidos en los tiempos electorales, solo lo que se debe omitir es la difusión.

Así lo explicó el consejero del Instituto Electoral del Estado (IEE) José Arturo Baltazar Trujano, al indicar que no se puede frenar este tipo de apoyos a la gente solo por un proceso electoral.

Recientemente los candidatos a diputados, José Juan Espinosa Torres de la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN) y Antonio López de la del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusaron al gobierno estatal y ayuntamiento de Puebla, de la entrega de despensas y tinacos en tiempos electorales.

Al respecto, el consejero electoral en entrevista telefónica, dejó en claro que los programas sociales son con recursos públicos, con dinero de los ciudadanos, por eso mismo no se pueden parar por los tiempos electorales.

“Sería un despropósito y una afectación a la ciudadanía”, aseveró al detallar que lo que está prohibido es la difusión o propaganda de estos programas sociales.

“Lo que la autoridad electoral investigaría y sancionaría, sería que a través de estos programas sociales se difunda la imagen, el nombre la voz o algún elemento que permita identificar la entrega, con un candidato o candidata”, añadió.

Indicó que es importante que haya leyendas de que el programa es público, alejado de fines electorales o políticos, ya que la promoción es algo prohibido desde el artículo 134 constitucional.

“No está prohibida la entrega de programas sociales, de beneficios, sino la difusión de imagen de servidores públicos o candidatos”, explicó.

-¿Los tinacos por ser azules, se puede vincular a un partido?

-No podría pronunciarme como tal del caso, porque podría conocerlo como autoridad electoral. Lo que sí podría decir es que si están entregando esponjas, y la esponja es amarilla, no sería un vínculo, para mí no sería un medio de prueba para sancionar a un candidato.

“Si es muy evidente que no tiene solo uno, sino más colores de un partido, es decir, si hay más elementos como imágenes principalmente, eso sería una prueba plena para iniciar investigaciones y fincar responsabilidades”, sostuvo.

-Para ser claros ¿Los gobiernos de cualquier nivel pueden entregar ahorita apoyos de los programas sociales?

-No solo pueden, deben, es parte de su responsabilidad, de ninguna manera no tiene porque parar el beneficio social a la ciudadanía.

Comentó que es algo normal en los procesos electorales este tipo de acusaciones, propio de la política, no solo de México, sino en el mundo.

Indicó que con señalamientos de este tipo, incluso de alguna forma podría llamar más la atención de la ciudadanía.

“Es algo propio del proceso, de que uno u otro haya violado la norma electoral, o de comparación de propuestas, es normal y lógico”, sostuvo.

Sin embargo, indicó que la ciudadanía poblana está muy preparada con la una madurez política importante para evaluar.

“Mas allá del juego político de acusaciones y señalamientos que se violó la ley, la ciudadanía está preparada para hacer un voto razonado”, aseveró Baltazar Trujano.