Mario Riestra Piña, candidato de un "Mejor Rumbo para Puebla", aclaró que la entrega de los programas "Mejorando Tu Espacio" y "Mejoramiento Participativo de los Comités de Participación Ciudadana", que realizó el ayuntamiento de Puebla la víspera, no dañará su candidatura por no tener ningún tipo de relación.

Subrayó que la administración municipal no violó la ley, como se dijo, por la carencia de relación.

“El ayuntamiento no está violando la ley; el hecho del ayuntamiento de Puebla no afectará mi candidatura, no le veo relación alguna”.

En contraparte, recapituló que la alianza PAN-PRI-PRD-PSI sí ha detectado que se está repartiendo leche, calentadores y hasta tarjetas, presuntamente.

Advirtió que los tres ordenes gubernamentales deben respetar la normatividad.

“Mi opinión es genérica, generalizable a todos los órdenes de gobierno, en donde seamos respetuosos a la normatividad, pero por supuesto que por la influencia, el tamaño, el uso de los recursos tan abundantes que vienen, la llamada siempre será principalmente al gobierno del estado porque hemos detectado reparto de leches, calentadores y tarjetas”.

Insistió la fuerza laboral del estado debe de cumplir y no tratar de influenciar a las y los trabajadores, como lo viene desarrollando.

“El llamado es primordialmente al estado y como se manifestó ayer, el secretario de Gobernación (Javier Aquino Limón) debe ser de tiempo completo”.