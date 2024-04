La candidata a diputada local por el Distrito 10 de la ciudad de Puebla por Movimiento Ciudadano, Mónica Cano Guzmán, dijo que, en sus recorridos por tierra, encuentra mucha decepción de los actuales representantes populares y esos espacios pueden ocuparlos los candidatos ciudadanos.

Además, afirmó que se percibe la falta de representatividad, porque los actuales diputados locales ya no regresan a sus distritos y la gente ya no confía en los partidos políticos.

“En el Distrito 10, las personas se sienten decepcionadas de los partidos tradicionales que durante años han gobernado, porque no han mejorado las condiciones de vida para la población y siguen los mismos resultados y eso hace que la gente ya no quiera participar”.

Explicó que, los habitantes de la capital poblana se sienten abandonados y sobre todo utilizados por los partidos políticos y por los actuales representantes populares, quienes terminando cada elección se olvidan de ellos y los problemas siguen presentes.

“A los representantes legislativos actuales ya no les creen, ya no hay credibilidad en ellos, no han visto los resultados y el día a día es complicado, por eso, están en busca de una opción ciudadana que tenemos nosotros, los candidatos de Movimiento Ciudadano”.

Dentro de su vida cotidiana, dijo, se reconoce como una mujer comprometida, hija de papás indígenas, lo que la hace sentirse orgullosa y aunque creció en la ciudad, es una mujer orgullosa del lugar en que vive.

Cano Guzmán recordó que desde pequeña le entristece ver a Puebla abandonada, por eso, tiene el compromiso de ser una buena candidata y ya ganada la elección de convertirse en una gran diputada, “nadie me ha regalado nada, soy una mujer producto del esfuerzo”.

Y aunque reconoció que pasó por muchas necesidades y carencias, hoy está enfocada en lograr el triunfo para poder servir a los poblanos desde el Congreso del Estado de Puebla, “sé que el triunfo y el éxito no es nada fácil, soy una mujer humana y no hay nada más ni mejor que servir con honradez a la gente”.

Reveló que el distrito 10 local de la capital del Estado de Puebla es muy grande y hay tanto empresarios, comerciantes y pequeños locatarios, “aquí la mayoría es gente trabajadora”, sin embargo, dijo, hay muchas calles en malas condiciones y un transporte deficiente.

Asimismo, mencionó que hay un alarmante incremento de animales en situación de calle, que se observa por gran parte del distrito, “y el tema del agua muchas colonias lo padecen”, por eso, reiteró que, encuentra muchos animales en condición de calle.

Además, Mónica Cano mencionó que, entre los habitantes, un problema recurrente es la inseguridad igual que en los alrededores, por eso, encuentra un espacio de oportunidad para atender a la población.

Dijo, “mi campaña en el 90 por ciento es caminar, tocar puerta por puerta, saludar a la gente en las colonias, porque les gusta que los políticos los visiten, aunque ahora les fallan, pero yo soy una ciudadana más que tiene un verdadero compromiso”.

Por eso, destacó la ventaja de ser ciudadana y de conocer muy bien su distrito, “sé los problemas de la gente y los vivo al día a día, porque veo un transporte deficiente, la falta de seguridad, el pésimo transporte público y la falta de alumbrado público".