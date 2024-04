Mientras el candidato a gobernador de un Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que su proyecto tiene convicciones, unidad y fuerza; la candidata a alcaldesa de Zacatlán, Eloisa Barrios, subrayó que “Zacatlán es libre, no se vende, es de todos".

Durante su visita a este municipio de la Sierra Norte, recordó que los de enfrente prometieron a la ciudadanía no robar, no mentir, no traicionar, pero ellos mismos se han robado, mentido y traicionado,

En contraparte dijo que en la propuesta del PAN-PRI-PRD-PSI, sí hay convicción, fuerza, trabajo en equipo, fortalezas que llevarán a esta coalición del PAN, PRI, PRD y PSI al triunfo este próximo dos de junio.

Refrendó que sus propuestas son el programa de Educación de 10, Estancias Infantiles, Puebla Verde, 10 por ciento más en programas sociales, Peso a peso por el campo, Contigo Mujer, Créditos sin Intereses, Puebla de 10, Puebla Sin Miedo y Tarjeta Salud Contigo.

Además, dijo que con “Las 10 de Lalo” darán soluciones a las problemáticas de Zacatlán, la Sierra Norte, la Sierra Negra, La Mixteca y en los 217 municipios del estado.

Insistió qué este equipo que está amalgamando entre el estado y municipios va a trabajar con proyectos reales para mejorar la salud del sector primario, productores y campesinos para que sean reconocidos también como productores de blueberrys y evitar el coyotaje.

Eloisa Barrios, candidata a la presidencia municipal, acentuó que es necesario trabajar por las comunidades que están abandonadas, pirque esta elección, dijo, es la oportunidad para romper con el cacicazgo y la imposición.