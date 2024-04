Enrique Doger Guerrero rechazó que con su incursión como vocero en el equipo del candidato a gobernador de Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, busque hacerse de un cargo, en caso de que el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México gane la elección del 2 de junio.

Además, habló sobre su militancia en el PRI e ironizó que aquellos que pidieron su expulsión del tricolor “ya ni están”.

El político apareció este domingo en conferencia de prensa convocada por Morena y comentó que hasta el momento no ha sido notificado sobre su proceso de expulsión, aunque expresó que es “irrelevante” lo que se diga en el PRI, siglas bajo las cuales gobernó el municipio de Puebla en la gestión 2005-2008, ya que ahora trabaja para impulsar la plataforma de Alejandro Armenta.

“Me andaban expulsando y ahora ya se fueron todos los que me querían expulsar, ya no sé quién queda en el PRI. Yo de niño no era priista, yo era poblano y seguiré siendo poblano, eso de estar en un partido es la decisión de un momento, estar convencido de lo que necesita el estado y lo que conviene, no con espejismos ideológicos”, manifestó el ex edil priista.