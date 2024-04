El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Ajalpan, Mario Franco Barbosa anunció que el lunes presentará una denuncia en contra de quién resulte responsable por el ataque armado del que fue víctima.

Reveló que, alrededor de las 15:30 horas de este domingo siete de abril, cuando retornaba de San José Buenavista, al concluir la asamblea ejidal de la que es presidente comisariado, el incidente se presentó a la altura del canal de la desviación de aguas broncas de la tabiquera, mejor conocido como Los Germanes, a donde el conductor de una motocicleta se le emparejó para dispararle en ocho ocasiones.

En entrevista con Imágenes y noticias regionales, el perredista agradeció a Dios estar vivo porque este fue su segundo atentado, el primero ocurrió en febrero. Pero hizo mutis para evitar comentarios, como el que quería aumentar su porcentaje de popularidad rumbo al proceso electoral del primer domingo de junio.

"Un tipo de aproximadamente 45 años moreno, con acné en la cara, hizo ocho detonaciones de las cuales una me dio en la mano (izquierda), a lo cual me retiré del lugar tratando de proteger mi vida porque los tiros fueron muy cerca, lo tuve escasamente a un metro de distancia", dijo con la camisa manchas de sangre.

Dijo que pasó de frente de su casa, pero decidió no entrar porque tenía que abrir el zaguán y fue al mercado municipal porque "sería mucho que ahí me sigan y me quieran rematar".

Dijo que el atentado es una consigna para tratar retirarlo de la carrera política, pero advirtió que no podrán porque no tiene problemas con nadie y siempre ha caminado por el camino de la ley.

Aclaro que antes de llegar al mercado, encontró una patrulla, pidió auxilio a los oficiales, quienes llamaron a la ambulancia y le dieron protección.

Refrendó que el dos de febrero previo, fue el día en que sufrió el primer atentado pero hizo mutis.

Insistió que no tirara la "toalla" rumbo a la contienda electoral del primer domingo de junio, porque suma 20 años en la política ayudando a la población y está limpio ante la ley porque nunca ha cometido ninguna acción al margen de la ley.

"La semana pasada mataron a alguien en Acatzingo y las autorices dicen que es entre ellos, y eso es mentira, yo soy una persona tranquila que no hace nada malo, y solo voy a competir por el PRD y voy a seguir compitiendo por el pueblo. Nadie se preocupa porque Ajalpan este tranquilo. Esto ya no puede seguir, no podemos hacernos ciegos y sordos yo recalco mucho, que gracias a Dios estoy vivo, si fuera una víctima más estaría muerto, y si hubiera pasado eso dirían en Ajalpan no pasa nada y eso no puede seguir".