Solamente en los estados de Chiapas y Tabasco, podría estar decidida la elección, según las tendencias electorales que parecen irreversibles, aseveró Guillermo Torres Quiroz , Director de Saber Votar.

Durante la presentación de la plataforma “Saber Votar” desde la ciudad de México, aseveró que en dichos estados los candidatos a la gubernatura por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados están teniendo mayor fuerza.

“El proceso local puede ayudar al índice de participación en el nacional (…) de los nueve procesos, dos parece que ya tienen ganador seguro (…) los estados donde ya parece muy difícil revertir, son Chiapas y Tabasco, Morena y sus aliados están teniendo mayor fuerza”, sostuvo.

Señaló que en los estudios de la elección se encontraron con una apatía bastante peculiar, ya que contrario a otros procesos, en esta ocasión las elecciones locales atraerán votación para las federales.

Explicó que su análisis también se basa en las encuestas oficiales, avaladas por las autoridades electorales, con metodologías sustentadas.

Asimismo, encontraron lo que llamó tres grandes alarmas en esta elección, como son que pueda tener complicaciones, en el papel del crimen organizado, la posibilidad de elección de estado, a nivel federal y local, así como el abuso de programas sociales, además del manejo de emociones del miedo, que genera abstencionismo.

Recordó que en la elección del 2018 no se instalaron apenas cuatro casillas, mientras que en 2021 fueron 20 y ahora para esta elección del 2024, se espera o calcula que entre 100 y 200 casillas, aunque realmente no representa nada de las 170 mil que se instalan en todo el país.

“Se ha generado la idea que la elección está resuelta, aunque se resuelve realmente el día de la elección”, dijo al referir que no hay ni crimen organizado, ni estado que aguante 70 millones de personas que vayan a votar.

Recordó que hasta el momento se han generado 27 asesinatos de candidatos en proceso electoral, siete de ellos en Guerrero y cuatro en Michoacán.

“Los que van por cargos municipales son los que más han estado matando”, dijo al referir que han detectado 14 focos rojos en todo México.

Detallaron que la plataforma está hecha por voluntarios, además de que no es caro crearla y tenerla, por lo que sirve para llegar a los jóvenes y hacer el operativo.

Explicaron que Saber votar recibe donativos solamente y está conformada por jóvenes profesionistas voluntarios, por lo que no son financiados por partidos políticos, aunque se han acercado candidatos que quieren ser bien evaluados, pero no han aceptado ya que esa no es la esencia.

La plataforma

La metodología de evaluación de los candidatos es neutral, objetiva y concreta.

Con la plataforma el electorado podrá conocer, evaluar y analizar, sin sesgos ideológicos o políticos, las plataformas electorales de los distintos partidos políticos que participan en la contienda 2022, así como de sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

La plataforma desarrolla las propuestas que los candidatos tienen sobre temas de interés general y agenda nacional como: seguridad y justicia; educación integral; transparencia y honestidad; respeto a los órganos autónomos; libertad de expresión; manejo responsable de programas sociales y presupuesto; derecho a la vida; objeción de conciencia; emprendimiento social y medio ambiente.

Cada candidato, se le proporciona un enlace único con clave, para ingresar a la plataforma y contestar un cuestionario de 24 preguntas, a fin de conocer su postura en los diez temas de interés social.

De forma paralela, un equipo de investigadores realiza una búsqueda para conocer las declaraciones realizadas por los candidatos ante medios de comunicación y redes sociales.

Una vez concluidas estas dos etapas, Saber Votar analiza y procesa las respuestas para asignar los puntos correspondientes a cada candidato y generar un promedio con base en los puntos obtenidos.

Si la respuesta muestra afinidad al tema evaluado, se obtendrán 2 puntos identificado con un semáforo verde.

Si la respuesta expresa rechazo al tema evaluado, el candidato no obtendrá puntos, identificado con un semáforo rojo.

Cuando las respuestas muestran contradicción en el tema evaluado, se obtendrá 1 punto, identificado con un semáforo amarillo.

En caso de que no haya información o no haya contestado, el candidato no obtendrá puntos, identificado con un semáforo gris.