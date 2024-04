Para resolver el problema de la recolección de basura en San Pedro Cholula, hay opciones, hay salida para todo este problema del manejo y control de los residuos sólidos, “lo que veo por simple razón es que no tienen un beneficio personal, de qué moche les va a tocar”.

Así lo aseguró el candidato a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por Movimiento Ciudadano, Isauro López “El Chawaro”, quien agregó, “no hay más, no resuelven por todos los beneficios que quieren y si no lo proponen es porque no han llegado al consenso de cuánto les toca”.

Por eso, aunque el municipio vive un problema serio de contaminación porque la recolección de basura no se lleva a cabo en los días acostumbrados y ahora tardan hasta 5 días en pasar por los hogares, la única salida que tienen ahora es llevar los residuos sólidos a Tlaxcala y al relleno sanitario de Chiltepeque en Puebla.

En el problema de la disposición de la basura, dijo el aspirante a alcalde cholulteca, no hay que descubrir el hilo negro, no hay nada de trasfondo, “lo que veo en mi percepción, es que no hay un beneficio personal, no hay una lanita por debajo del agua, no hay un moche, entonces, por eso no caminan las cosas, por la corrupción”.

Insistió en que la respuesta es fácil, de sentido común, pero lo que se percibe es que si no cumple con sus intereses personales o de un grupo en donde no hay un ingreso personal no se hace.

“Lo que percibo como ciudadano es que no cumple con sus intereses personales, veo que hay un grupo donde no hay un ingreso personal, no hay mayor ciencia, porque si lo hicieran ayudan al planeta y solucionan un problema grave, además, se obtiene un beneficio social”.

Por eso, pidió a los habitantes de San Pedro Cholula que confíen en este proyecto, en Movimiento Ciudadano y en El Chawaro, “vengo desde una parte muy ciudadana a fortalecer todos los procesos, a transparentar los procesos, a fortalecer al ciudadano, e invitarlos a que se involucren porque si no lo hacen, también se vuelven cómplices”.

Isauro López “El Chawaro”, invitó a la sociedad a que pregunten, que observen, que cuestionen y que también sean responsables, porque el hecho de pagar los impuestos y de exigir una buena administración hace un círculo virtuoso que debe haber en una sociedad democrática, armónica y próspera.

Ante eso, en el rubro de la recolección de basura a propósito de la clausura del relleno sanitario intermunicipal, lo que percibe de las autoridades municipales es que hay mucha opacidad, que no han tomado en serio el problema desde administraciones anteriores.

“Es un problema mayúsculo que concierne a toda la sociedad, que está contaminando los mantos freáticos y el agua, que se tiene que resolver”.

Recordó que hay un estudio en el que concluyen que se está contaminando los mantos freáticos y el subsuelo, entonces es un problema muy grave, “el problema es que el trabajo de recolección lo tienen totalmente abandonado, no han encontrado esa sensibilidad, para una solución pronta, es un problema que se debe tratar a largo plazo, pero a las autoridades las veo muy opacas”.