Mientras el candidato a presidente municipal de Puebla de un "Mejor Rumbo para Puebla", Mario Riestra Piña, anunció que mañana acudirá a la Fiscalía a denunciar a las autoridades del IMSS por alimentar con pan en mal estado y con hongos a sus a los pacientes en el hospital La Margarita; el abanderado a gobernador, Eduardo Rivera Pérez, narró como una paciente le reveló cómo su mamá se encuentra grave de salud por negligencia médica.

Durante un mitin en la unidad habitacional La Margarita, el postulado por el PAN-PRI-PRD-PSI, advirtió que tiene las pruebas necesarias para que las autoridades castiguen con todo el rigor de la ley a los directivos del IMSS.

Riestra subrayó que los propios derechohabientes del IMSS lo buscaron para entregarle las pruebas.

Recapituló que en ese sanatorio han encontrado, desde cucarachas hasta ratones, por la falta de limpieza que debe tener un inmueble dedicado a sanar a las y a los poblanos.

Bajo esa perspectiva, Rivera Pérez narró la experiencia de una señora que llevó a su mamá al hospital del IMSS La Margarita. La señora, que ahora se encuentra en situación crítica de salud, ingresó caminando por su propio pie, pero por la negligencia médica ahora su hija teme por su vida.

"Fíjense cuando venía yo caminando en la esquina del hospital de La Margarita estaba una señora, le entregué una publicidad de mi candidatura, pero me respondió que no la quería, entonces pregunté por qué y la respuesta fue muy clara, la señora me contó que trajo a su mamá al hospital porque estaba enferma y ahora está grave".

Reveló que la hija de la la afectada en su salud al ingresar al hospital la metieron a un área a donde existía hacinamiento de enfermos con el aire acondicionado a todo lo que daba, pero lo más lamentable es que no le cambiaron una bata ensangrentada y con excremento.

"Qué poca madre, estos son los hechos que nos deben de indignar y de ponernos en acción porque no se vale que las personas que entran caminando, se contagien de algún virus y ahora estén en estado crítico y en estado grave".

El abanderado a gobernador, precisó que la señora con un gran pesar le indicó que con alguien tenía que descargar su enojo.

Pero, aclaró que esto no se quedará así porque quien le tuvo confianza recibirá ayuda para que los encargados del IMSS proporcionen una atención médica de primer nivel.

Ante esa perspectiva una señora durante el mitin indicó a Riestra Piña que es paciente del área de oncología del hospital de La Margarita, pero, lamentablemente, no la han atendido, el candidato inmediatamente pidió a una persona de su equipo de campaña tomar los datos generales de quien necesita urgentemente atención médica.

Además, insistió a los simpatizantes y a colonos de esta unidad habitacional, localizada al suroriente de la Angelópolis, que si estaban apoyando, es porque quieren que el rumbo de Puebla se mantenga, pero también quieren que se corrija el rumbo del estado con Eduardo Rivera Pérez.

En ese pack marco Rivera Pérez Indicó que no será un gobernador "gacho", si no será un gobernador cercano no solo al gobierno que encabezará en Puebla Mario riestra sino de los 216 municipios más de la entidad.

"A mí me dejaron solo, no me dieron ni un peso más del presupuesto las autoridades del estado y las federales. Pero di resultados positivos a las y a los poblanos, y trabajaremos muy de cerca con los 217 presidentes municipales de Puebla".

El presupuesto no alcanza para hacer medicinas



Respondió a su adversario político del partido oficialista que el estado no tiene recursos para convertirse en una gran farmacéutica y hacer un laboratorio para producir medicamentos

Pero, aclaró que sí tiene el conocimiento para lograr, que con un esfuerzo conjunto regrese el abastecimiento de medicinas a los hospitales de la entidad.