El sistema de movilidad actual en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla está colapsado, “está colapsado desde hace tiempo” y hoy se observan las últimas gotas que ya se derramaron del vaso.

Así lo declaró el candidato a diputado local por el Distrito 9 de Puebla de Movimiento Ciudadano, Toño Leal, quien destacó que existen efectos negativos en el tráfico vehicular, que no es normal y que no hay que normalizar.

Además, el exceso de ruido en las ciudades, los cláxones, los motores resultan dañinos, porque eso afecta la salud de las personas y sobre todo la salud mental.

Prueba del problema, dijo el aspirante a legislador local, es la complicación de la calidad del aire en Puebla, porque la Secretaría de Medio Ambiente del Estado tiene monitores de calidad del aire y hace informes permanentes.

El resultado es que, del último año, de los 365 días, solo un 15 por ciento de la calidad del aire fue aceptable, un 50 por ciento entre media y regular y finalmente, un 25 fuera de la norma.

El también activista en temas de movilidad, dijo que, el reto es luchar por una movilidad de futuro, porque la movilidad rancia y vieja es la que le apuesta a que todas las personas nos movamos en automóvil.

Sin embargo, dijo que, de acuerdo con las cifras, la mayoría de los poblanos nos movemos en transporte público, caminando y en bici, “la idea es hacer un presupuesto democrático y participativo y llevar esa agenda al Congreso del Estado de Puebla”.

Además, resaltó que ahora que recorre las calles y lo saludan le dicen que en política necesitan nuevas personas, que ya están cansados de los mismos de siempre, de esos políticos rancios que están en los cargos una y otra vez.

“Los poblanos nos dicen que hace falta nuevas ideas, por eso, las nuevas generaciones participan para elevar el nivel del debate”.

Además, dijo que, otra cosa que escucha en la calle es que la gente tiene una problemática y el gobierno le dice que no hay presupuesto y que si juntas 100 firmas de vecino lo podrán gestionar.

El problema es que, la Constitución en el artículo octavo, habla del derecho de petición y dice que con una firma basta y que sea por escrito, “pero eso de hacerlo por escrito también es algo viejo y rancio, es obsoleto”, por eso, una propuesta que pone sobre la mesa es que hay peticiones ciudadanas a través de medios digitales, correo electrónico, redes sociales, sistemas y plataformas digitales.

Ante eso, Toño Leal señaló que, en la capital del Estado los tiempos eran más amigables, pero hay gente que tiene que venir de la Mixteca o la Sierra Norte por un trámite que puede solucionar en sus municipios y en quioscos de sus localidades sin salir de allá.

“Otro tema es la falta de servicios públicos de calidad, que no se da por la corrupción”, por eso, dijo, serán aliado de la gente, no de un gobierno, no de un color y sí de las cusas de la gente, de las causas de futuro y de las agendas ciudadanas.