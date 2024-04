La población mixteca tendrá mejores servicios sanitarios a través de 70 unidades de salud móviles y 10 de ellas en cada región del estado, contempladas en el programa de salud que pondrá en marcha como gobernador, advirtió en Tepexi el candidato de un "Mejor Rumbo para Puebla", Eduardo Rivera Pérez.

Pero aclaró que todos los servicios como las mastografías, ultrasonidos, pruebas de antígenos, pruebas de laboratorios y las consultas para las y los pobladores de la Mixteca serán gratuitos en todas las unidades.

Acentuó que los servicios médicos estarán garantizados por medio de personal sanitario suficiente, medicamentos, instrumental en compañía de todos los insumos necesarios para garantizar las consultas.

Recordó que con las tarjetas de Salud Contigo, el sistema se consolida con el acceso que tendrán las personas a consultas y medicamentos, cuando no tengan lo necesario en la clínica.

"Este gobierno de la transformación de mentira dijo que la salud sería como en Dinamarca, que habría mejor seguridad con abrazos y no balazos, y no fue así, por eso no es justo que siga gobernando".

El candidato pidió el voto de confianza para ser el gobernador del estado para darle el rumbo y la corrección que se merece.

Rivera Pérez visitó s los locatarios del Tianguis Moralillo, comenzando por la zona ganadera, pasando por los puestos de frutas y verduras, artículos de casa, ropa y el área de comida para estrechar manos, tomarse fotos y charlar sobre sus propuestas a clientes y vendedores, luego se reunió en la plaza de armas con vecinas y vecinos de la zona.

Estuvo acompañado por la candidata Carolina Rosales, a diputada local por Distrito XXIII; Mariela Amil, a diputada federal por el Distrito XVI y por el Coordinador Distrital Territorial, Ismael Sánchez.