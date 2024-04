No habrá debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Puebla, ya que no hubo confirmación a la solicitud hecha por el abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Mario Riestra Piña.

Así lo explicó en entrevista el consejero del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, Jesús Arturo Baltazar Trujano, quien refirió además que existen 10 solicitudes de debate en mismo número de municipios, pero ninguna se ha confirmado.

Recordó que en Puebla capital, solicitó la realización de un debate dicho candidato por la alianza de los partidos Nueva Alianza, Acción Nacional (PAN) Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Sin embargo, confirmó que el pasado domingo 14 de abril venció el plazo para que los demás candidatos, como Rafael Cañedo Carrión y José Chedraui Budib, respondieran, pero ninguno lo hizo.

De este modo, queda descartada la realización de un debate entre los candidatos al ayuntamiento de Puebla, aunque si quisieran de último momento aún se podría realizar, señaló.

-¿Entonces en el caso de Puebla, al no haber respuesta, no va a haber debate?

-En el caso de Puebla al no haber respuesta en el plazo establecido ya no estaríamos en condiciones, solamente que hubiera una respuesta pronta podríamos estar en condiciones operativas de hacer el debate, por lo mientras no ha habido respuesta.

Hay 10 solicitudes para debates

Detalló que ya se han registrado diez solicitudes de debates, nueve de ellas de candidatos a presidentes municipales y la otra a una diputación local.

Sin embargo, hasta la fecha ninguno se ha confirmado, debido a que los candidatos tienen que aceptarlo en su mayoría.

“Las han solicitado diversos representantes de partido, como Nueva Alianza, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Movimiento Regeneración nacional (Morena) y también un candidato ciudadano”, señaló.

Detalló que el procedimiento para la organización de un debate, es mediante el envío de un oficio del representante de quien este interesado al IEE.

El lineamiento de debates, señala que todos son a solicitud de parte y a que lleguen a convenir el resto de los candidatos, debido a que el único obligatorio por ley es el de abanderados a la gubernatura.

Dio por ejemplo, que en el resto, si son tres candidatos, con que dos se pongan de acuerdo o lo aprueben, se tendría que aceptar el debate.

“Se están desahogando esas solicitudes, poniendo a disposición de las demás candidaturas, en quien está dispuesto a aceptar un debate”, aseveró el consejero.

Explicó que el IEE solo tiene recursos para la organización del debate de candidatos al gobierno de Puebla, pero en el caso de los demás contendientes, los partidos podrían solventarlos, aunque se buscarían transmisiones por redes sociales en las propias instalaciones del organismo.

Los solicitantes

Nueva Alianza en San Pedro Cholula

Movimiento Ciudadano por Distrito de Cholula

Movimiento Ciudadano por Huauchinango

Morena por Cañada Morelos

PAN por Palmar de Bravo

Morena por Cuautlancingo

Movimiento Ciudadano Ocoyucan

Candidato ciudadano, Bulmaro Calderón por Tlatlauquitepec