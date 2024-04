Durante un encuentro con medicas y médicos, además de representantes de la Asociación Mexicana para el Tratamiento del Dolor (Ametd), el candidato a presidente municipal de un "Mejor Rumbo para Puebla", Mario Riestra Piña, advirtió que pondrá en marcha la clínica municipal de primer nivel y la entrega de kits para promover el bienestar de los recién nacidos.

A los galenos indicó que con este programa de salud municipal, después del domingo dos de junio, tratará de subsanar las deficiencias en los temas de salud pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Ante esta crisis de salud, que he denunciado hace años, generada por el abandono y negligencia de los gobiernos de Morena en San Alejandro y La Margarita, las y los poblanos no aguantan más; como presidente municipal me comprometo a construir una Clínica Municipal con atención de primer nivel; en ella podrás acceder a consultas generales, medicina familiar, atención dental y estudios básicos de laboratorio. La salud siempre ha sido una de mis prioridades, en Puebla, viene lo mejor".

Reveló que los kits que entregará, en caso de ganar el proceso electoral, tendrán artículos básicos en la columna vertebral del cuidado de los recién nacidos, como una cuna armable, colchón, sábanas, toallas y toallitas húmedas.

Acentuó que tiene la meta de lograr que las mamás y papás de los recién nacidos tengan las herramientas básicas para que sus retoños tengan un comienzo vida saludable y seguro en la vida.