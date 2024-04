La activista Luz Arredondo, candidata a diputada local por el Distrito XVII de la capital poblana, es una de las principales motivadoras de la ley Vicaria en el Estado de Puebla, “soy sobreviviente de violencia vicaria, pero también soy víctima de violencia vicaria”.

Soy de las primeras motivadoras de la ley en el Estado de Puebla y a nivel nacional, porque la pandemia viene a descubrir muchos conflictos emocionales que tienen años que suceden en la sociedad, pero se potencia al estar obligados a convivir en un espacio 4 por 4 y sobre todo de una sociedad que ya venía demasiado desgastada.

Para Intolerancia Diario, la aspirante a legisladora local recordó que el encierro vino a exprimir toda la pus que teníamos concentrada en la sociedad, “fue el 26 de abril de 2020 cuando el papá de mi hijo decide decirme que nunca más lo voy a volver a ver y además, estábamos en recesión en todas las opciones justiciables que existen, de ir a los juzgados, no era posible”.

Y es que, señaló, el patrón de los agresores que cometen violencia vicaria es hallar ventanas de oportunidad en la que se pueda seguir el control, la manipulación completa a las mujeres a través de los hijos, “y esto fue lo que me sucedió”.

Reconoció que ya traía conflictos con el papá de su hijo, “yo viví violencia muchos años también, sostenida, permitida, naturalizada, pero nunca pensé que pudiera llegar el día en que me dijera “nunca más lo vas a volver a ver”, que le representó un primer bloqueo, es como un primer nocaut que se les da a las mujeres, dijo.

Y ante la necesidad de mantener una conexión con su hijo, surge en sus redes sociales “el diario de mamá tomate”, después de años de una vida judicializada en donde el papá de su hijo empezó a hacerle un terrorismo jurídico en el que la denunció en el INAI por el uso indebido del nombre de mi hijo, por la protección de datos personales, en el que la ha denunciado más de 50 veces.

Y es que, el papá de su hijo tiene bastantes recursos legales, es doctor en Derecho, es catedrático de la BUAP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a un argot bastante exclusivo del Derecho, sabe perfectamente bien lo que está haciendo.

Por eso, “he sido la única mujer en Puebla y en el país que he sido detenida 10 horas por este sistema por no llevar a una visita familiar a mi hijo y he estado detenida en el penal de San Miguel, en un penal para personas que están sentenciadas y no para faltas administrativas, que en todo caso era la mía, era un exceso de justicia el que haya estado arrestada 10 horas”.

Por eso, dijo, empezó en TikTok, en Facebook y en Instagram, como todas las mujeres en un decir: “justicia para …”, “ayúdame a que regrese a casa”, como todas las mamás y como cualquier mujer, pero en el juzgado me hacen un apercibimiento de que no puede seguir usando el nombre de su hijo”.

“A mi hijo le decía '´tomate' desde muy chiquito, cuando iba a nacer el ginecólogo me pregunta por qué método iba a alumbrar, le dije natural por supuesto y respondió solo que el diámetro de la cabeza de su hijo es bastante preponderante, tiene una cabecita como de tomate enorme y tuvo que abrir y desde ahí dijo que tenía cabeza de tomate y le llamé tomate”.

Por eso, cuando le quitan a su hijo, se enfocó en el diario de mamá tomate, dijo Luz Arredondo, “tenía que ser tan asertiva porque una de las características de la violencia vicaria es ser borrada de la vida de tus hijos, es que no existan, es que lo abandonaste, es que no eres importante”.

Por eso, dijo la candidata a diputada local por el Distrito XVII, necesitaba un mensaje contundente en el que supiera que mamá jamás lo olvidó y que es mamá quien lo está buscando y que es mamá quien está ahí en todo momento, “y ese fue tomate, él sabe que todo lo que yo hago, hasta hoy, en el lugar en el que estoy, en el que decidí estar, es una decisión pensada en él y en las infancias”.

Además, sentenció, “la promoción de la ley es para cuidarlo y salvaguardarlo a él, pero no solo a él sino a muchos que como él han vivido este maltrato infantil a cargo de un agresor”.

Entonces, reiteró, empieza en sus redes sociales “El diario de mamá tomate” que involucra muchas cosas, salud emocional para las mamás porque el tener ese tipo de violencia hace que no sepan cómo conducirse, cómo reaccionar, como asimilar las emociones que pasan.

“Vivimos un terrorismo y es una tortura emocional y es una forma de explicarles a las mamás que pueden conectar a la distancia con sus hijos, porque el que vean la forma en que ella se comunica de manera intangible y a la distancia para estar con él, es un ejemplo que ha servido para muchas mujeres a lo largo del país”.

“Es una evidencia a lo largo de los años de mi razón de ser, para que vea que mamá jamás dejó de luchar, que es una mujer resiliente y que él pueda tener estas herramientas, de decir tengo adversidad, tengo caos, las cosas posiblemente no me salen como yo quisiera, pero tengo una mujer que me enseñó que a pesar de todo eso se puede salir adelante”.