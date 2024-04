Para el debate del domingo 12 de mayo entre los 3 candidatos a la gubernatura de Puebla, no habrá un plan de “todos unidos contra Lalo, más bien, espera que el acuerdo con el otro candidato, Alejandro Armenta, sea poblanos sí, foráneos no”, dijo el candidato a gobernador del Estado de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez.

“No hay un todos unidos contra Lalo”, pero él cómo va a debatir con dos personajes que conocen perfectamente el Estado de Puebla, porque Eduardo no conoce Puebla, pero Alejandro y yo conocemos el Estado.

Ante eso, afirmó, “estoy cansado que nos quera gobernar gentes foráneas, Alejandro y yo fuimos compañeros de fórmula al senado en el 2012, nos inscribimos los dos como fórmula al senado y los candidatos de la otra fórmula eran Javier López Zavala y Blanca Alcalá, e hicimos un evento muy grande y nuestro lema era poblanos sí, foráneos no”.

Porque recordó que, ninguno de los otros dos era poblanos, por eso, espera que ahora puedan repetir esa misma frase, “la gente que adopta Puebla por gusto qué bueno, qué bueno que llegan para vivir, pero para gobernarla no, porque necesitas tener algo en el corazón que te haga ver una Puebla diferente”.

Por eso, dijo, a Lalo le reconozco que conoce Puebla capital y la conoce bien, “ahí te puedo decir que la conoce mejor, pero el Estado no lo conoce, para eso se necesita ir más allá de la zona urbana que es Puebla capital, en el debate, Alejandro y yo no estamos unidos contra Eduardo, prefiero la frase poblanos sí, foráneos no”.

Sobre su llamado de “Lalo nos vemos en el debate”, el candidato a gobernador del Estado de Puebla por MC aseguró que le va a mostrar datos sobre la seguridad en la capital poblana.

Sobre el debate que sostendrán el 12 de mayo, dijo, “no tengo estrategia, conozco tan bien Puebla y los 217 municipios, las Juntas Auxiliares de todo el Estado que son 656 y conozco la problemática por región y por municipio, sé las estadísticas y no necesito prepararme”.

Agregó que, a lo largo de su vida, no ha sido un político que lee para eventos y encuentros públicos, “es más, en los Congresos si me das un documento para leer, la riego, me pierdo, no sé leer, entonces lo que hago es lo que me viene a la mente”.

Morales Martínez, aclaró que, un político que aspira a ser gobernador de su Estado, "lo menos que puedes esperar de él es que sea un hombre que sepa las cifras, que conozca las regiones, que sepa qué decir, pero se preocupan mucho por estudiar para preparar un debate, pero el debate es diario, es con la gente”.

El candidato a gobernador del Estado de Puebla dijo, “no me preocupa debatir con Alejandro Armenta Mier y con Eduardo Rivera Pérez, me preocupa el debate del día a día en la calle”.

A los de Movimiento Ciudadano, aclaró, es el PRIAN el que les dice que son esquiroles de Morena y no tardarán en escuchar que un voto para Movimiento Ciudadano es un voto para Morena, porque ya lo hicieron antes.

Lo indigno que son en el PRIAN es que salieron con eso del voto útil al decir “no le des un voto a Movimiento Ciudadano, pero lo dicen porque nos tienen tanto miedo y la gente ya entendió que no somos lo mismo, que somos lo nuevo y la prueba es que llevo puro candidato joven en Puebla”.