Alejandro Armenta Mier, candidato a la gubernatura por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", reprobó que Guadalupe Martínez, quien busca gobernar el municipio de Quecholac y es abanderada del Partido Social de Integración (PSI), haga campaña en una camioneta de lujo.

En concordancia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el político dijo que hoy la “austeridad” es una virtud que los candidatos deben asumir, ya que la opulencia provoca enojo entre la gente.

“La austeridad es una virtud que debemos de tener, pueblo rico con gobierno pobre, no al revés, es parte de lo que vamos a impulsar desde el gobierno del estado”, expresó en relación a que la candidata del PSI circula abordo de un Lamborghini Urus, de más de 6 millones de pesos, y de una camioneta Shelby F150, Super Snake Sport, que tiene un costo de 3.6 millones de pesos.

Tras asistir a un mitin en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, Alejandro Armenta Mier declaró en entrevista que, si gana la elección del 2 de junio, buscará que en Puebla se sigan los principios de la "4T": no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Señaló que él desde el Senado de la República promovió la “austeridad republicana” de la que habla López Obrador y en caso de llegar al poder lo replicará.