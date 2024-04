“No quiero politizar el tema”, expresó el candidato a gobernador de Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, en torno a la denuncia que por amenazas de muerte presentó Mario Riestra Piña, abanderado a la alcaldía de Mejor Rumbo por Puebla, pero acusó “ineptitud” de los gobiernos panistas para atender el tema de seguridad.

Tras asistir a un encuentro con integrantes del Consejo Universitario de la BUAP para presentar sus ejes de campaña, declaró que el Partido Acción Nacional (PAN) quiere culpar a los gobiernos federal y estatal por la inseguridad que hay en Puebla, cuando la autoridad municipal también es responsable por los malos resultados que han dado.

Inclusive, consideró que Riestra se victimiza y aludió al Ayuntamiento de Puebla, que hasta 2023 encabezó Eduardo Rivera y ahora dirige Adán Domínguez, por mal invertir 3 mil millones de pesos en tecnología que no ha servido para cuidar a los habitantes y disminuir la incidencia delictiva.

“No quiero politizar el tema, sólo quiero decirles que la responsabilidad de la seguridad en Puebla es de los gobiernos panistas, es vergonzoso que ahora en campaña resulta que ya le quieren endosar al gobierno del estado y al gobierno federal la ineptitud que ellos tuvieron para atender la seguridad”, refutó ante la exigencia de los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD para que el gobierno del estado dé garantías en el desarrollo de los comicios.

De esta manera, Armenta Mier reprochó que Riestra pida que lo cuide la Guardia Nacional (GN), ya que las fuerzas de seguridad no están para el servicio únicamente de los candidatos, sino para el cuidado de toda la población.

“En cuanto a mi persona, yo estoy cubriendo mi seguridad, no voy a distraer a la Guardia Nacional que tiene que cuidar las carreteras y a los mexicanos para que me cuiden a mí, creo que mi obligación es reforzar los mecanismos de seguridad que tenga para la campaña (…) si a estos candidatos les interesa que la Guardia Nacional esté en su casa, pues que lo soliciten, se me hace más un asunto de quererse victimizar”, opinó.

De igual forma, comentó que es incongruente también que pidan un debate con ciertas reglas por considerar que no les favorece, y que culpen al Instituto Estatal Electoral (IEE) por no coincidir con el formato que se aprobó para el encuentro de los tres candidatos a la gubernatura.

“Me resulta un poco natural que estén enojados, se les ve nerviosos, enojados, molestos, porque no están teniendo la respuesta ciudadana que ellos quisieran, entonces ahora le van a echar la culpa a los cuerpos de seguridad y también quieren que los órganos electorales les hagan a modo las encuestas para el debate, se me hace penoso lo que piden”, remató.

Presentaré mi declaración patrimonial

De su declaración patrimonial, el abanderado de Sigamos Haciendo Historia informó que presentó la de 2023 y que este año la actualizará ante la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Se cumplirá con esa obligación, no tengo nada que ocultar, lo haremos en los términos que marca la ley”, citó el ex priista.