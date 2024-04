Ante el caso de Mario Riestra, candidato a la alcaldía de Puebla de Mejor Rumbo por Puebla, Alejandro Armenta Mier, candidato a gobernador de Sigamos Haciendo Historia, sostuvo que es un "montaje" del Partido Acción Nacional (PAN), ya que los tiempos electorales son "tiempos de buitres".



Más aún, comentó que a él también lo bombardean con ataques en redes sociales en redes sociales y no se "victimiza".



El abanderado de PAN-PRI-PRD y PSI reiteró que en el tema de seguridad la autoridad municipal también es responsable, y que es irresponsable que la oposición culpe solamente a los gobiernos federal y estatal.



"Yo no dudaría que en este momento los candidatos del PAN al ver que no les está funcionando la estrategia, al ver que Pepe Chedraui va arriba de ellos, están buscando montajes para querer victimizarse, es eso. En todo caso, la responsabilidad de la seguridad en la ciudad de Puebla, es resposabilidad del gobierno panista", manifestó al criticar el gasto de 3 mil millones de pesos hecho durante el trienio de Eduardo Rivera Pérez, para tecnología que no ha funcionado.



En este sentido, aseguró que a la alianza opositora no le ha funcionado este tipo de estrategias, ya que el candidato a la presidencia municipal de Sigamos Haciendo Historia, José Chedraui Budib va arriba en las preferencias electorales.



"Pepe Chedraui tiene un proyecto importante para embellecer a la ciudad (...) La idea es que cuando entren a la ciudad todos podamos decir “que chula es Puebla”, apuntó.