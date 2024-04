Se podrían llevar a cabo entre seis y siete debates de candidatos a diputados federales, informó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Gerardo Sánchez, al detallar que aún están por confirmarse.

Lo anterior luego de que abanderados de la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), anunciarán que sí estaban dispuestos a debatir.

En entrevista, el consejero del INE encargado de la organización de dichos eventos, indicó que luego de que los abanderados se habían pronunciado por no debatir, hubo una respuesta positiva.

“La gente mostró inquietud, ustedes (los medios) hicieron favor de hacer cierto tipo de presión y hubo candidatos que dijeron estamos dispuestos a debatir”, señaló.

Por lo tanto, ahora el INE se encuentra trabajando en la realización de algunos debates, donde se han puesto al menos dos candidatos en participar.

“Yo creo que si lograremos tener a lo mejor seis o siete debates, no me animaría ahorita a decirles qué distritos van”, explicó del consejero.

“Para ya no generar debates de los debates, valga la redundancia, son innecesarios y no abonan, nosotros estamos poniendo todas las facilidades, partidos y candidatos empiezan a animarse, a lo mejor en algunos casos no lo lograremos, yo espero que sí”, subrayó.

Indicó que el acuerdo es que sean por lo menos dos candidatos los que decidan debatir para que se realice.

Indicó no tener la cifra de candidatos que han aceptado, pero los menos lo han hecho por escrito, mientras que hay quienes de palabra han aceptado y esta semana quedaron de enviar sus escritos formales. Los debates se llevarían a cabo en la sala de sesiones del INE, dijo.

Debate al Senado

En lo que respecta a los debates de candidatos al Senado, explicó que ya están confirmados únicamente con cambio de sede al pasar del Complejo Universitario de la BUAP, a la televisión estatal Sicom.

Indicó que ya se tuvo una visita a las instalaciones de la televisora, acompañados de representantes de partidos y candidatos.

Será este miércoles a las 5 de la tarde en sesión de la comisión se hará todo el sorteo que tiene que ver con el debate, como por ejemplo el orden de participación.