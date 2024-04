El presupuesto que ejerció en el Senado de la República, su relación con José Luis García Parra, quien fuera su asesor y se vio envuelto en el escándalo del 'Audi del Bienestar', y su cambio de militancia del PRI a Morena, fueron parte de los cuestionamientos que alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla hicieron al candidato a gobernador de "Sigamos Haciendo Historia", Alejandro Armenta Mier.



Armenta respondió que el gasto que hizo en el Senado como presidente de la Mesa Directiva, fue aprobado por la Comisión de Hacienda, y era para cubrir las actividades legislativas y "no para el senador". La Secretaría General de Servicios Administrativos del Congreso de la Unión reportó que, dentro del periodo septiembre de 2022 a agosto 2023, la presidencia de la Mesa Directiva gastó cerca de 20 millones de pesos.



"Esa es una mentira (...) como Senador de la República recibí los mismos recursos de otro senador y todo fue aclarado en el sistema de transparencia; es más bien una estrategia de contrastes de nuestros adversarios y yo lo entiendo con toda claridad", manifestó ante la comunidad universitaria.



En cuanto a la polémica por la compra de un Audi R8 por parte de su asesor, lo que contrastaría con la austeridad que promete Morena, el candidato de la izquierda reflexionó que, excepto su hija de 12 años, él no puede responder por las acciones de otro adulto; además aseveró que ese vehículo bien podría tenerlo cualquiera de los alumnos del Tec de Monterrey, y que en su momento José Luis García aclaró que regresó el auto.



Y a pregunta expresa de una alumna del porqué una persona que cambia de partido en varias ocasiones, es alguien en quien se deba confiar, Alejandro Armenta argumentó que no se trata de partidos sino de principios, y en este sentido, refirió que él se rige por tres: ser útil, acomedido y agradecido.



"No se cambia de partido cuando se cambia de principios. Yo sigo teniendo los mismos principios con los que me he regido (...) Soy una persona que cree en la patria, creo en el nacionalismo, creo en las libertades, en la justicia, y he procurado luchar por esto", indicó al enfatizar que el artículo 41 de la Constitución da libertad a los mexicanos de participar en los partidos políticos.



Durante el encuentro con los universitarios que se prolongó por casi dos horas, el abanderado de la coalición Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México hizo un recuento de las propuestas de campaña que ha presentado en estos 23 días, desde seguridad, salud, educación y hasta medio ambiente y freno a la corrupción.



Ante los alumnos, se comprometió, en caso de ganar la elección del 2 de junio, a dar resultados desde el primer año.



Como parte de la dinámica en el Tec de Monterrey se le preguntó a los candidatos a la gubernatura de Puebla aspectos diversos de su vida. Estos son parte de los que fueron abordados al candidato de "Sigamos Haciendo Historia".



¿Cuáles son sus actividades favoritas?-

- Leer, el cine y me gustan los perros y gatos.

¿Cómo se describiría en tres palabras?-

-Ser útil, ser acomedido, ser agradecido.

¿Cuál es una cualidad favorita?-

-Ser útil y la estrategia.

¿Si pudiera tener una cena con cualquier persona que haya existido en este mundo, quién sería?-

-Gandhi

¿Tiene algún talento oculto?-

-Me gusta la oratoria

¿Qué le hubiera gustado ser sino se hubiera dedicado a la política?-

- Militar

¿Qué es lo primero que hace al despertar?-

-Me levanto de la cama

¿Si tuviera un superpoder cuál sería?-

-Sanar

¿Cuál es su libro favorito?-

-Lecturas Diarias de Jhon Maxwell.