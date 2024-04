Solo en 10 de los 217 municipios que conforman el estado de Puebla, hubo candidatos a presidentes municipales que solicitaron la realización de un debate, sin embargo, en ni uno solo se ha logrado el requisito de dos participantes para realizarlo.

Así lo informó la consejera presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) Blanca Yassahara Cruz García. De esta manera, confirmó que está descartado totalmente un debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Puebla capital.

Detalló que se prevé la realización de debates distritales y municipales, sin embargo, la norma no tiene una obligatoriedad, sin embargo el IEE ha recibido las solicitudes a través de los 26 consejos distritales y 217 municipales.

“Se reciben los consejos, los que analizan los requisitos que se debe cumplir, pero sino los cumplen se avisa para que subsane, si los cumplen se general las invitaciones a los contendientes, para esperar la respuesta”, dijo.

“Un debate necesita por lo menos dos figuras para ser un debate, sino la tenemos no podemos”, aseveró al detallar que no hay esa posibilidad en Puebla capital.

Sin embargo, en más de diez se han solicitado la realización de debates y dos distritos, pero no ha habido respuesta positiva de contendientes para realizarlos.

“Una vez que se acuerden dos o más que debatan, iniciarían las mesas de trabajo para empezar a delinear cómo se realizaría”, sostuvo, al señalar que las solicitudes son de todas las fuerzas políticas.

-¿Ya se juntaron en algún municipio al menos dos candidatos?

-Todas están en análisis, aun esperando los procesos, los tiempos que se van dando (…) Hasta este momento que yo recuerde no, no tengo ninguna en el radar, pero insisto, no están cerradas, están en esta fase.

Debate a gobernadores

En lo que respecta al debate de candidatos a gobernador, indicó en entrevista que mediante los lineamientos vigentes desde el 2021, se han tenido mesas de trabajo con las representaciones de los partidos políticos y equipos de candidatos.

Por lo tanto, se han venido delineando detalles como fechas, sede e incluso los formatos, para que todos pudieran llegar a un consenso, el que se compartió en un tema de retroalimentación.

“Las mesas se han concluido, estamos prácticamente a la espera de la sesión del Consejo General, donde habrá un acuerdo exprofeso que apruebe todas las definiciones que ya se han tomado”, dijo.

Detalló además que ya se rindió el primer informe del debate que se encarga en la organización, por lo que se ha avanzado en lo que marca la normativa interna.

“Son acuerdos y tomas de decisiones que se hacen desde una tarea colectiva y un órgano colegiado”, afirmó al señalar que las representaciones partidistas tienen derecho a voz.

“Se ha construido a través del dialogo respetuoso, tolerante de la diversidad de opiniones para llegar a acuerdos y consensos que se van a ver reflejados en el acuerdo general”, sostuvo la consejera electoral.