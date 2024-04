La BUAP no puede estar al "contentillo" de ningún gobernador, “es la BUAP", pero le falta algo muy importante, la autonomía financiera, por eso, buscará la aprobación del Congreso del Estado de Puebla, para darle un 5 por ciento anual.

Así lo aseguró el candidato a gobernador del estado de Puebla, Fernando Morales Martínez, por el partido Movimiento Ciudadano, “así será si soy gobernador, quiero la autonomía completa de la universidad”.

La máxima casa de estudios del Estado de Puebla dijo que la institución tendrá más dinero para mejores salarios, mejores pensiones, mejor matricula y mejor innovación tecnológica, “lo que debe hacer un gobernador es entender que debe dar mayor educación y no politiquerías”.

Recordó que, son 121 mil millones 500 mil pesos es el presupuesto que tiene el gobierno del Estado, es decir, hoy la BUAP, recibe el 2 por ciento del presupuesto, pero hoy, "si soy gobernador recibirían 6 mil millones con 600 mil pesos, 3 veces más de lo que actualmente reciben".

Por eso, el aspirante a gobernador del partido naranja dijo que el presupuesto de la BUAP, estarían cerca de los 13 mil millones de pesos.

Recordó que ya se hizo en el Estado de Jalisco donde se logró un acuerdo con el Congreso del Estado, que se incremente el presupuesto para su universidad estatal y eso es lo que se buscará que se aumente el presupuesto para la BUAP.

“Le regresaré a mi alma mater lo que me ha dado, porque me tocó épocas de 120 alumnos en un salón”, por eso, el gobierno del Estado siempre recibe más presupuesto y ustedes recibirán igual, más presupuesto y con eso, será completamente autónoma y no dependerá de ninguna dádiva.

Al darle la bienvenida a la BUAP, la rectora Lilia Cedillo Ramírez, le dijo al candidato a la gubernatura del Estado de Puebla, Fernando Morales Martínez, gracias por su amor a la institución, “esta es su casa, usted conoció a la BUAP cuando era un poquito diferente a los que es ahora”.

Además, le dijo, “cuando uno se formó en la BUAP hace pocos años, se dan cuenta que han cambiado, cuando los asientos no eran suficientes, cuando recibir clases hincado, cuando los baños no tenían agua y mucho menos papel higiénico que, parecen épocas muy lejanas, pero sucedió hace pocos años”.