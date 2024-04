Al advertir que está dispuesto a acudir a un debate al que ya respondió digitalmente y lo hará a través de una respuesta formal a un oficio que le enviaron durante las siguientes horas, el candidato de un Mejor Rumbo para Puebla a presidente municipal, Mario Riestra Piña, lamentó que la fiscalía esté politizando este tema "al filtrar información" antes de que concluya sus investigaciones.

Despues de firmar una carta-compromiso con la comunidad LGBTTTQ+, recordó que ha sido el único candidato en en responder a todas las invitaciones a debatir: "He acudido a todas las invitaciones hasta el momento… y estamos en la mejor disposición. Espero ese debate en ese medio de comunicación. Siempre he creído que quienes resultan ganadores son los ciudadanos y ciudadanas y la democracia".

Dijo que su rival cada vez se enreda más con sus palabras porque primero respondió no había sido notificado, "pero corroboramos que tuvo cinco notificaciones".

FGE politiza amenazas

Sobre el tema de las amenazas de muerte que recibió por un sujeto en San Francisco Teotihuacan, la Fiscalía General del Estado (FGE), está politizando el caso porque no es posible que dé a conocer las declaraciones de una persona antes de que concluyan las investigaciones del caso.

Mario Riestra reveló que se ha conducido conforme a lo que marca la ley además ha presentado más elementos importantes, como videos cortos y la cámara donde la autoridad puede observar la hora, el día y el momento en que sucedió el hecho delictivo.

"Es un tema importante, que quiero recordar, que este hecho, primero decían que este hecho había sucedido hace meses y se atrevieron a presentar una conversación apócrifa, después dijeron que había sido un montaje, y bueno con estas valoraciones queda demostrado que no son ciertos y hasta me parecía que deben presentar una disculpa".

"Siempre hemos presentado más elementos, algunos pequeños videos más testimonios, siempre hemos manifestado toda la disposición para coadyuvar a la autoridad y siempre respetando el proceso y a la autoridad, a diferencia de la autoridad y de los actores de Morena".

Al referirse a la presentación de la persona que lo amenazó indicándole que su cabeza cuesta 15 mil pesos, dijo que la fiscalía está politizando y violentando el proceso.

"Está violentando el debido proceso, es es una realidad se están apresurando a emitir juicios, han filtrado información y nosotros tenemos a la verdad como mejor defensa y eso es lo que está resultando y saliendo a la luz; en ese sentido estaremos caminando siempre en el marco de la legalidad de respeto y también de la verdad. Bueno pues hacemos un llamado a que el gobierno del estado y la fiscalía hagan lo propio'

Recapituló que su caso es algo que no debe tomarse a la ligera, no es normal que haya habido asesinatos de candidatos, que muchísimos postulados hayan acusado la violencia y amenazas, además, dijo que no es normal que Puebla sea el estado en donde más candidatos hayan solicitado seguridad.

"No es normal que se subestimen estos hechos, incluso han señalado a un servidor, me dicen que yo soy el que tengo que probar (el caso), le corresponde a la autoridad; no es normal que en otro tipo de acciones democráticas, las personas se niegan a debatir. El debate es el pan de todos los días en la democracia".

Guardia Nacional

Finalmente Riestra Piña dijo que ya tiene vigilancia de la Guardia Nacional, después de que se integraron a su protocolo de seguridad.