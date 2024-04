En el rubro de la seguridad pública, en San Pedro Cholula prevalece la corrupción y la actual autoridad municipal tiene abandonada a la sociedad, es omisa ante los crecientes casos de inseguridad y delincuencia, aseguró el candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano, Isauro López “Chawaro”.

Y es que, la policía municipal no actúa de manera correcta y no hay congruencia en lo que hacen, por eso, es urgente reducir los malos indicadores, porque la gente no está tranquila.

En el tema de la seguridad pública la autoridad es omisa y pareciera que el enemigo es el propio ciudadano y hace falta mucha sensibilidad, “es una línea muy delgada en actuar con los ciudadanos de a pie, que puedan tener ese trato digno, pero que a su vez también tengan que actuar con firmeza y con decisión, pero que lo hagan como debe de ser”.

Entonces, insistió, hay que hacer conciencia en todas esas autoridades, desde la Secretaría de Seguridad Pública hacia abajo, que tengan sensibilidad y firmeza cuando debe ser

El Chawaro dijo que, las autoridades actuales están apáticas en el rubro, “no están actuando de manera correcta, la seguridad está desbordada, así lo percibe el ciudadano”.

Además, aclaró, les falta sensibilidad con los turistas, con los vecinos, con los amigos, con los ciudadanos, porque ha habido casos en que una persona se está estacionando y baja una silla de ruedas y por no pagar el parquímetro ya la multan.

Isauro López señaló que, hay casos en que piden el auxilio porque hay un tema de que quisieron abusar de una mujer menor de edad o robo a casa habitación y tardan media hora en llegar, “no hay congruencia, hay que reforzar ese tema y hacerles ver a todos esos agentes de seguridad que deben tener esa capacidad”.

El candidato a presidente municipal de San Pedro Cholula por Movimiento Ciudadano dijo que, dentro de su propuesta para reducir los indicadores de inseguridad y delincuencia, es de entrada mejorar sus condiciones laborales.

Además, que los cholultecas se sientan acompañados y protegidos para que podamos continuar de la mano, “a los policías hay que hacerles ver que el enemigo no es el ciudadano de a pie”.

Por eso, que la policía municipal cuando tengan que actuar con firmeza lo hagan, por eso, vas en busca de darles mejores prestaciones, con capacitaciones, “traer más elementos de seguridad para que apoyen, que estén en parejas, porque no pueden ir solos”.

Asimismo, dijo Chawaro, que mejoren en armamento y en las unidades móviles, no es fácil porque es un proyecto delicado y complicado, pero tocando las puertas necesarias, a nivel estatal y nacional, se pude lograr, pero también con voluntad.

El aspirante a alcalde de San Pedro Cholula dijo que, hay muy buena relación con diferentes sectores donde hay que bajar esos proyectos para que fortalezcan la seguridad pública en el municipio.

“No hay mayor ciencia, no hay que descubrir el hilo negro, nada más es capacitarlos, arroparlos con mejores salarios reales y con prestaciones, además de tener sensibilidad”.