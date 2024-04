El candidato a presidente municipal, Mario Riestra Piña, de un "Mejor Rumbo para Puebla", advirtió que su campaña al grupo oficialista le molesta y ha politizado su caso de amenazas de muerte.

Después de presentar su propuesta de Desarrollo Social y Humano, acentuó que no caerá en las intimidaciones y continuará haciendo eventos de proselitismo.

"Me quisieron amedrentar para que dejara de hacer campaña pero no he cambiado ni un punto de la agenda todos los puntos originales de la agenda continúan después de las amenazas que recibí".

Además, insistió que la Fiscalía General del Estado (FGE) enturbió su caso por difundir las declaraciones de una persona "a la que protegí sus datos personales al momento de entregar las pruebas a la Fiscalía".

Intolerancia Diario, el viernes previo, publicó que el candidato del PAN-PRI-PRD-PSI insistió que su caso ha sido politizado no sólo por la FGE, sino por sus adversarios políticos, quienes, a través de una persona se encargaron de mandar el vídeo del imputado a diferentes medios de comunicación, para que los publicaran en sus redes sociales.

Proyectó que no se deben de adelantar vísperas sobre la posible cancelación de este proceso electoral a través de acciones del partido oficialista para que la contienda se decida en los tribunales, por el clima de inseguridad existente en la entidad.

"No hay que adelantar vísperas, indicando que se vayan a cancelar las elecciones, mejor hay que pedirle al gobierno del estado que evite el involucramiento de cualquier grupo ilegal en las elecciones y vamos a ganar".

Al igual que el viernes previo, recapituló que no es normal que la autoridad judicial, estatal y los partidos oficialistas intenten normalizar el clima de inseguridad que prevalece en la entidad, a donde varios candidatos han solicitado la custodia de la Guardia Nacional y, lamentablemente, en Acatzingo un candidato de Morena fue ejecutado.

El viernes previo, reveló que tiene la custodia de un par de elementos de la autoridad estatal, y entre cinco y seis de la Guardia Nacional desde el "martes o miércoles" anterior, refrendó este domingo 28 de abril.