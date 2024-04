Dentro de los recorridos realizados por el territorio poblano en busca de obtener el triunfo el 2 de junio próximo, la candidata al senado por el partido Movimiento Ciudadano, Sofía Pezzat, dijo que, parte de la sociedad está acostumbrada a que le den algo por el voto, “nosotros le decimos que no vendan su voto”.

Lo que les dicen a los electores, dijo en entrevista, es que acepten lo que venga de todos, las bolsas, la gorra, la playera, el dinero de parte de los que tienen, pero no sigamos en esta costumbre de muchos partidos, así que voten por quien quieran, “porque hoy la gente dice ¿cuánto me vas a dar por el voto?, “y con esa gente soy la más enojada”, dijo.

Y es que, parte de la idea es que no podemos estar vendiendo a nuestro país, porque los otros partidos políticos, las coaliciones, lo están haciendo, “le están poniendo precio, cuando el país no tiene precio, es un país que tiene selvas, bosques, que tiene minas, además de tanta gente con tantas ganas de trabajar”.

El problema se presenta, dijo la aspirante a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, es porque no existen tantas oportunidades de trabajo, por eso, se comprometió a que, desde el senado se tienen que dar y generar esas oportunidades.

En su partido, dijo, tienen la estrategia y la estructura que le han funcionado, por eso hay que ir al ciudadano, “y los ciudadanos somos todos”, por eso, dijo, son una ciudadana antes que la política.

“Hoy los que caminamos con Movimiento Ciudadano somos ciudadanos como los que van a recibir en su casa, que los ven en algún crucero, en alguna calle, en un microbús, le tocan a la gente, porque hemos caminado mucho”.

Ahora que van para dos meses de campaña, dijo Sofía Pezzat, al caminar y estar cerca de la gente, dijo, el país requiere de políticos más humanos, porque en la campaña han encontrado a la gente muy enojada que no quieren saber nada.

Por eso, “de cada 10 habitantes, 2 están muy molestos y falta la cifra de los que están indecisos, de los que no saben si salir o no a votar y no quieren saber nada de la política hasta les gritan rateros, eso es un reflejo del enojo de la gente, del que ya no crean en la política”.

La candidata al senado por el partido Movimiento Ciudadano, insistió en que los ciudadanos tienen razón en estar enojados, por eso, dijo, “estamos tratando de insistir en que les puedan permitir acercarse, caminamos con ellos, nos subimos a los camiones como ellos, nos ha dado resultados”.

Hay que sentarse con la gente, además de estar cercanos de las asociaciones civiles, de grupo que están haciendo cosas, de grupos juveniles, de ambientalistas, de animalistas, de la gente que no necesita partido para hacer algo bueno por la gente.

“Los mexicanos nos hemos conformado con tan poco, porque lo que te dicen es que te da tu pensión, pero no te la dan, te la mereces, no es una graciosa concesión, pero nunca le hemos dado eso a la gente”.