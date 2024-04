Sobre el asesinato de cuatro policías estatales en Chignahupan durante un enfrentamiento con delincuentes, Alejandro Armenta Mier, candidato a la gubernatura de "Sigamos Haciendo Historia", dijo que es el PRI quien gobierna en este municipio y debe responsabilizarse, al igual que el PAN en Puebla capital debe responder por la supuesta agresión contra el candidato a la alcaldía Mario Riestra Piña.

Contrario a su postura para no politizar el tema de la seguridad, el político volvió a culpar a los gobiernos panistas y priistas por la violencia registrada en algunos puntos del estado durante las campañas.

"¿Quién gobierna en Chignahuapan? PRI, fíjense. ¿Quién gobierna en Puebla capital donde ha habido incidentes? PAN, bueno el PRIAN. ¿Quién gobierna en San Andrés donde están los problemas de inseguridad?, pues gobierna el PRIAN, casualmente", manifestó al reprochar que los candidatos de la alianza opositora rechazan el Mando Único porque representaría quedarse sin acción para ejercer recursos en los estados y municipios.

En este sentido, defendió que si gana la elección de este año, a él no le interesa el uso del recurso como negocio para seguridad.

"Para ellos el tema era el negocio de todo el sistema de seguridad. Nosotros proponemos establecer el Mando Único Operativo, pero no significa quitarle el presupuesto a los ayuntamientos, porque a mí no me interesa el moche de construir los módulos, de los chalecos, o de los policías, a mí lo que me interesa es la eficiencia. Entonces, no voy a condicionar a los municipios", abundó.

De esta manera, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México, al recriminar que su adversario Eduardo Rivera Pérez se ha negado a aceptar la propuesta del Mando Único porque "no le conviene quedarase sin el negocio".