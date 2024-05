Al corte del primer mes de campaña en busca de la gubernatura del Estado de Puebla, el candidato de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, reportó la firma de 5 compromisos para el próximo gobierno y la visita de 25 municipios del Estado de Puebla en su campaña proselitista.

Explicó que la clave del éxito de su campaña es que los candidatos del partido naranja, son lo nuevo, porque no están interesados en llevar a cabo mítines multitudinarios donde no pueden platicar con los ciudadanos y no toman el termómetro de las demandas que tienen.

Al contrario, dijo que se han dedicado a caminar en las calles, escuchar y atender los problemas reales de los poblanos, además dijo que, cuentan con la mejor propuesta para toda la sociedad de Puebla.

El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno estatal, recorrió los municipios del interior del Estado como lo son: Jalpan, Pantepec, Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán entre otros, donde escuchó de cerca los problemas públicos que enfrenta la sociedad poblana.

Además, reveló, acudió a reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y jóvenes estudiantes de las universidades: UPAEP, Ibero, Tecnológico de Monterrey y BUAP, todo durante los primeros 30 días de campaña.

Explicó que los problemas más recurrentes entre los municipios fueron: falta de seguridad, iluminación de calles, escasez de agua e instalaciones techadas para micro empresarios de los mercados de Puebla.

Es importante señalar que Morales Martínez firmó los compromisos de, reducción del Impuesto Sobre la Nómina a empresas, aumento del 5 por cierto del presupuesto anual en BUAP, la creación del Instituto de Atención a la Diversidad Sexual e Inclusión en Puebla.

Además, el aumento de seguridad en el transporte público y apoyos a programas en beneficio de los comerciantes en los mercados.

Asimismo, durante los recorridos a los mercados, municipios, universidades y el sector empresarial, Fernando Morales contó con la presencia y respaldo de los candidatos a diputaciones locales y federales, así como los candidatos a presidencias municipales de cada zona del territorio poblano.