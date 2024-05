El cuidado de los votos para Movimiento Ciudadano en Santa Clara Ocoyucan ya está garantizado con un ejército electoral que defenderá el sufragio y con representantes de casillas con la camisa bien puesta, aseguró Rafa Reynoso, candidato a presidente municipal por el partido naranja.

Dijo que ese municipio es un territorio con una desigualdad tremenda, donde hay una fuerte dualidad social y económica muy marcada y muy profundizada por culpa de este gobierno Antorchista que tiene más de 30 años en la presidencia municipal.

Para la defensa y el cuidado del voto, dijo, plantea dos esquemas, la representación en las casillas y el ejército electoral que va a cuidar los comicios, además del cuidado que tendrá la gente con la que han hablado en las Juntas Auxiliares, en las colonias y fraccionamientos que se han ofrecido a estar pendientes y observando.

Por eso, van a participar, no solo con la emisión del voto, sino con ampliar el ejército electoral y estar pendiente por si se requiere aumentar el cuidado de casillas, “están dispuestos a participar porque están con la necesidad de un cambio”.

A un mes de las votaciones, dijo que, percibe muy bien en avance de la campaña y prueba de ello es que tienen una magnifica recepción por parte de los colonos y habitantes del municipio.

“Las respuestas a las propuestas que presentamos son bien recibidas, porque nosotros sí tenemos propuestas, sí tenemos proyectos y sobre todo sí estamos dando soluciones a los problemas de manera técnica y con viabilidad económica”.

El aspirante a alcalde de Santa Clara Ocoyucan dijo que, la respuesta de los grupos antagónicos ya es de desesperación porque no logran levantar la campaña, “y me refiero directamente a PAN y a su candidato Antorchista que no logran levantar en el ánimo social”.

Hay mucha simulación, pero al final, la gente ya se dio cuenta y no los están recibiendo, “contrario a nosotros, que nos reciben muy bien, nos hacen invitaciones a todos lados, vamos muy bien”.

Rafa Reynoso explicó que, en el municipio existe una desigualdad muy marcada en temas de servicios, de desarrollo y esta desigualdad se puede ver y palpar, pero no se puede combatir si no se generan oportunidades y condiciones para todos los habitantes.

Por eso, dijo, “vamos a detonar la economía, vamos a generar inversión, vamos a reactivar la actividad económica y generar riqueza para todos los habitantes de Santa Clara Ocoyucan”.

Solo así vamos a reducir la brecha de desigualdad que hay y van a poder ayudar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.

Alertó que el 60 por ciento de la población está en una situación de pobreza y de ese porcentaje el 20 por ciento en pobreza extrema, por eso, el combate tiene que ser frontal, a través de los programas, proyectos y políticas públicas que se van a generar y se logrará la disminución y la erradicación en los 3 años de gobierno.