Una vez más, José Chedraui Budib, candidato de Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía de Puebla, negó que el ex morenovallista Eukid Castañón forme parte de su equipo de campaña, aunque admitió que es su amigo.

Tras un encuentro con empresarios y después de suspender sus actividades públicas por cuatro días debido a la influenza que le fue diagnosticada, concedió una entrevista donde fue abordado sobre la difusión de un audio que devela una supuesta conversación de Eukid, en donde relata que opera tanto para Chedraui como para el candidato a gobernador de Morena, Alejandro Armenta Mier.

Al respecto, el político dijo tajante que el ex colaborador de Rafael Moreno Valle no está entre los integrantes de su equipo e incluso comentó que hasta el momento de ser entrevistado desconocía el contenido del audio difundido por Latinus.

“No está en mi campaña lo he dicho varias veces, pero bueno ustedes tienen que creerle a quienes tengan que creer, y yo lo he dicho perfectamente bien: él no está en mi campaña”, recalcó.

Y remató: “Lo conozco, es mi amigo, pero no está en mi campaña”.

Parte del contenido del audio compartido por Latinus, revela que Eukid Castañón se reunió con líderes religiosos en un conocido restaurante de la ciudad de Puebla, a quienes les confesó tener una buena relación con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y que el ex gobernador Miguel Barbosa lo quiso mandar a matar cuando estuvo preso; además el ex panista se autonombró como el “heredero del capital político” del fallecido Moreno Valle.

Sí a la declaración 5 de 5

En cuanto a la posibilidad de que presente su 5 de 5 sobre su patrimonio, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México dijo que está a favor y que si se lo requieren puede facilitar la información respectiva a sus bienes.

“Sin duda lo haremos, no tengo nada que esconder”, concluyó.