En lo que va del proceso electoral 2024, lo que se observa es que no existe piso parejo entre las dos coaliciones de partidos políticos en contra de Movimiento Ciudadano, porque parece una contienda desleal y con derroche de recursos de parte de ellos, aseguró el candidato a diputado federal por el Distrito XI de la capital poblana, Iker Julián Lozada.

Lo que se observa de manera reiterada, dijo, es que las alianzas de partidos políticos, es usada como herramientas que utilizan ellos para fregar al partido naranja que para exigir justicia electoral que, es necesaria en la actualidad.

El aspirante a legislador federal dijo que, para solicitar piso parejo debe haber igualdad de competencia, para que no haya condiciones de deslealtad y se pueda competir en condiciones de igualdad.

Por eso, dijo el candidato de MC, todas las acciones, actividades y trabajo proselitista de todos los candidatos sean cometidos a la fiscalización necesaria, para asegurar que no se salen de los mandatos de las leyes electorales.

“El resultado del análisis, solamente los expertos lo dirán y quien vea una injusticia que la denuncia como debe ser, que la siga, que le den seguimiento, que lo hagan visible y que lo comenten y lo discuta con los medios de comunicación”.

Y aunque no hay acusaciones directas con los contendientes, recordó, por ejemplo, se dio el caso de los tinacos azules donde el gobierno municipal de la capital poblana fue captado en videos en la entrega de esos apoyos.

Julián Lozada, recordó que, ante esos hechos, uno de los candidatos de Sigamos Haciendo Historia quiere que el ayuntamiento de Puebla esclarezca por qué se están entregando esta clase de apoyos en tiempos electorales.

Sin embargo, dijo que eso, solo la institución electoral lo dirá y son ellos los únicos que tienen la calidad moral para impartir justicia y exigir las sanciones que correspondan.

Lo que encuentra, dijo el candidato a diputado federal por el distrito XI de la Ciudad de Puebla, es la intención de los candidatos de las dos alianzas de un excesivo uso de recursos, “lo vemos como temas de ataque más que en busca de la pulcritud de la contienda electoral”.

Iker Julián Lozada afirmó que, la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) no alcanza para supervisar todo, por eso se presentan temas de controversia, “en Movimiento Ciudadano todos somos ciudadanos al 100 por ciento y no se comprende este sistema de actuar”.

“El INE no tiene todos los elementos para cubrir todas las actividades que salen del margen de la ley o de lo que marcan las normas, pero los candidatos pueden levantar las denuncias correspondientes cuando se incurre en una práctica que no es propia de una campaña o que no es legal”

por eso, dijo, se pude denunciar y si el INE cree que es procedente la denuncia hará lo correspondiente con una multa o hasta aplicar la nulidad de la elección.