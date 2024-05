La candidata a diputada federal por el Distrito 12 con cabecera en la capital, Carolina Beauregard Martínez, advirtió que la democracia en México está en riesgo de continuar los gobierno de Morena, y llamó a los ciudadanos a salir masivamente a sufragar el próximo 2 de junio.

En entrevista con Intolerancia, la egresada de la carrera de Ciencias Políticas en la Upaep, recordó al maestro Manuel Díaz Cid, y señaló que en este momento si viviera, hubiese llamado a la sociedad poblana a la acción, porque en 2024 se juega un proyecto político para los próximos 30 años, y si bien la democracia en México ha tenido errores y se sigue construyendo todos los días, no podemos dejar de rechazar este sistema de gobierno, e irnos por el camino del autoritarismo que es lo que ofrece Morena

Advirtió que quienes tienen el poder ni siquiera lo ocultan el Plan C es acabar con la división de poderes, con poder judicial, con jueces y ministros siendo políticos, haciendo campaña, lo cual además de no ser práctico, económico, sería un despilfarro terrible de recursos

“Imposible que vuelva a tener la mayoría absoluta Morena, ellos aspirarían a tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aspiración autoritaria de Morena, pero no lo lograrán”.

Dijo que hablan del Plan C que debería de espantarnos, pero no sucederá en los hechos porque el Pueblo de México está desencantado de Morena, y hay mucho voto oculto que no lo dicen en una encuesta

Comentó que en el distrito 12, el ánimo social no se puede ocultar, se siente mejor que en 2021, se palpa en la calle donde de cada diez personas nueve están con nosotros, los de Morena ponen lonas, me subo en camines, estoy e cruceros y hay buen recibimiento.

Las reformas

Sobre las reformas aprobadas al final de la legislatura, dijo “Indigna, nunca un partido político se había atrevido a hacer lo que la semana pasada propuso y aprobó Morena en la Cámara de Diputados”

“Están tomando el dinero privado, el ahorro de toda una vida de un adulto mayor para pasarlo a un fondo público, y se trata de un robo, ni siquiera es expropiación porque ahí hay una indemnización, se trata de confiscar como lo hacen las dictaduras, no hacen campaña para que puedan”.

Advirtió que a Morena no le interesa el dinero que le corresponde al adulto mayor, sino robárselo, ahora el peregrinaje para recuperar el dinero, es de una dictadura.

De la Ley de Amnistía, precisó no hay un catálogo de delitos que serán perdonados por el presidente, qué le van a decir a las víctimas de un delincuente que mató a su familia, o a los policías, militares que arriesgaron la vida, sin importar e delito. A cuatro meses de que se vaya, porque le interesa sacar a los delincuentes de la cárcel, abrazos y no balazos, es indigno.

Carolina Beauregard, dijo que los mexicanos estamos en riesgo permanente, se cataloga al país como una democracia en riesgo, el camino de la Cámara de Diputados no es un equilibrio de Poderes, se cae al grado de lo absurdo

Finalmente llamó a salir a votar el domingo 2 de junio, y se denunciará la intromisión del gobierno, pero con el 65 por ciento de la gente saliendo se puede ganar.