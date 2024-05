El candidato a diputado local por el distrito XIX de la Ciudad de Puebla, José Vargas “El Capi”, tiene 33 años de mantener cercanía con los funcionarios de gobierno, empresarios y familias de políticos, porque trabaja como capitán de meseros.

Con ellos ha aprendido en los años de atender a los servidores públicos y ahora busca ser uno de ellos, “yo soy servidor público desde hace 33 años, no hay algo más público que un mesero que atiende a todos”.

Dijo, “un día atiendo a un gobernador, a otro día atiendo a una familia en la Vista, otro en Lomas de Angelópolis y termino sirviendo unos mixiotes en la cuarta sección de San Ramón, ese es mi trabajo y lo disfruto mucho también”.

El aspirante a legislador de Puebla dijo que en los últimos años ha caído una gran responsabilidad, “mis compañeros creen en mí, siempre he defendido sus derechos laborales contra todo”.

Además, reveló, “las empresas en Puebla me conocen, saben quién soy, soy una persona muy responsable, pero a la vez, alguien que exige lo justo, porque en el tema de hoteles, restaurantes y bares, las 8 horas no existen, es un tema muy chistoso porque las empresas como el gobierno se desentienden”.

Recordó sus inicios hace 33 años cuando cursaba el bachiller y con sus amigos empezaron a trabajar por necesidad, “pero sin saber, no sabíamos nada, porque no hay mesero en Puebla que no sea empírico y se van transmitiendo conocimientos, por eso, su causa es la capacitación porque es parte importante”.

“Ya hablé con algunos empresarios, los más fuertes de Puebla, los banqueteros, salones, las empresas a las que hoy les trabajo y nadie se molesta porque les diga que les cobra un poco más siempre y cuando les diga que hay una capacitación atrás”.

Hoy, reveló “El Capi”, tiene una asociación de meseros independientes, creada hace 6 años con el propósito de capacitarlos, “ese es mi tema de hace unos 10 años, aunque ya tuve el sindicato de meseros independientes un año en la CTM” y hoy es candidato a diputado local del sur de Puebla.

José Vargas, “El Capi”, reconoció que, con Intolerancia Diario, es su primera entrevista de su vida, “yo soy capitán de meseros desde hace 33 años, 100 por ciento poblano, papá de 3 hijos, divorciado y tengo novia actualmente”.

Dijo que, en la parte profesional, trabaja como mesero y tiene una asociación independiente con el propósito de capacitarlos, que es su tema desde hace unos 10 años.

Recordó que ha atendido a todos los gobernadores y presidentes municipales, desde Casa Puebla, cuando era la residencia oficial, en las bodas, las fiestas, también atiende a empresarios, trabajadores y a las clases populares.

“Mi trato con ellos y con todo mundo que atiendo es de 100, el trato contrario es la parte que no estás bien, porque he buscado solo un tema, desde hace mucho tiempo, las mejoras continuas de su gremio".