Luego de posponerse la discusión de la continuidad o no de la empresa “Autoritas” a cargo de la seguridad del Congreso del Estado, Rafael Micalco Méndez, señaló que por sentido común tiene que cancelarse el contrato de prestación de servicios una vez que hubo un incumplimiento grave.

En entrevista el coordinador de la bancada de Acción Nacional, indicó que sería uno de los temas que se abordarían en la Junta de Gobierno, pero no se abordó, y ante ello va a solicitar en la Comisión permanente terminar la relación con la empresa.

Señaló que no se puede confiar en alguien a quien le pagas para que brinde seguridad y al otro día encuentres violados los accesos a las oficinas, y en este caso fueron las de los diputados de Acción Nacional.

Señaló que se han manejado diferentes argumentos, uno la extorsión, y otro la búsqueda de un expediente que aunque se asegura que no existe, quedó comprobado que el personal no va a resguardar los bienes en general, y no se trata de las paredes, sino de lo que hay en el interior.

“Mi personal de apoyo, así como yo puedo dejar un documento importante en el escritorio, o un bien, y sucede que no va a estar seguro una vez que un vigilante le hará más caso a una llamada telefónica que a lo que es su función”.

Señaló que a la próxima empresa que se contrate se le debe pedir que entregue las constancias de que el personal que va a enviar está certificado, conocer las áreas de estudios que tienen, para saber si se cumple o no con el perfil que necesita el Congreso

Micalco Méndez dijo que la Fiscalía debería entregar el resultado de las investigaciones para castigar a los responsables, ya que no fue uno solo.