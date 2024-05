El fenómeno del candidato a la presidencia de la república por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, es un reflejo claro en las redes sociales que, son las encuestas que no mienten, “la única encuesta que nunca te va a mentir son las redes sociales”.

A decir de la candidata a diputada local del distrito XVI por Movimiento Ciudadano, Yoselin Paredes Guevara, se puede observar como la juventud hoy puede salir a votar y hay una efervescencia en redes sociales por el aspirante a la presidencia del partido naranja.

La aspirante a legisladora local recordó que, la juventud representa el 33 por ciento de la lista nominal y si Máynez llega a todos este porcentaje del voto de las juventudes pueden dar una gran sorpresa para las elecciones del 2 de junio.

Y es que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en México, son 26.2 millones de jóvenes entre 18 y 29 años en el país, los que tendrán la posibilidad de votar en el proceso electoral del 2 de junio de 2024 para elegir presidente de la república, además de 5 cargos más en el Estado de Puebla.

El mismo organismo electoral reveló que existen 97 millones de personas inscritas en la lista nominal, donde los jóvenes de 20 a 24 años suman 11.25 millones y los de 25 a 29 años son 11.01 millones.

Por eso, Paredes Guevara dijo que es importante recalcar que los partidos no deben invitar a crear una ignorancia en México, por eso, pidió que no se burlen de los ciudadanos pidiéndoles que voten 6 de 6.

El problema, dijo, es que, en los recorridos la gente no sabe que va a recibir 6 boletas, no sabe que, va a votar por un contrapeso en los Congresos locales, no sabe que, va a salir a votar por los diputados federales.

"Si queremos prosperidad para este México, si queremos educación, si queremos salud, hay que empezar informando a la gente quienes son los candidatos y este es el acto más responsable de cualquier político, decirle a la gente por lo que va a salir a votar y que no los engañemos que voten todo por el mismo color”.

Al menos, dijo la candidata a diputada local del distrito XVI por Movimiento Ciudadano, los votantes tienen que conocer los rostros de sus candidatos.

Ante eso, afirmó que, en la realidad poblana, las dos alianzas se están destrozando y dejan espacio de oportunidad para MC, “los debates nos hicieron darnos cuenta de ello”.

“La gente que era panista se dio cuenta que no podemos tener a una mujer que se mostró confundida en los debates, todo el tiempo agresiva y se mostró mal en todas sus expresiones, pero que no mencionó propuestas”.

Toda esa gente, dijo Yoselin Paredes, que de por sí ya estaba decepcionada e hicieron esa alianza tan ilógica con el PRI se dieron cuenta que Movimiento Ciudadano puede darle esa tercera alternativa.

“Maynez hizo un buen ejercicio en los debates, ni Movimiento Ciudadano tenía pensado el fenómeno que iba a traer este hombre, no solamente por como habla sino por la forma en que mencionó las propuestas en el debate, tan claras y precisas”.

Hay una gran ventaja para Movimiento Ciudadano no solo por el fenómeno a nivel nacional sino porque también varios diputados en Puebla están dando mucho de qué hablar, están mencionando sus propuestas, están haciendo eventos, recorridos, saludando a la gente, “cosa que no vemos con la coalición del PRIAN ni con Morena, no lo vemos”.