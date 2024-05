En la actualidad, estamos viviendo un país muy sangriento, extremadamente sangriento con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, por eso, lo que más demandan los ciudadanos es mayor seguridad porque no sienten que las autoridades de los tres órdenes de gobierno los cuiden, porque

Por eso, para la candidata al Senado de la república por la primera fórmula de Movimiento Ciudadano, Sofía Pezzat, en todo el territorio poblano y en el país, es la seguridad lo que más preocupa, como a todos en el país, porque los indicadores en la materia demuestran que estamos rebasados.

"Por eso, se tienen que impulsar leyes y programas de gobierno que, permitan que podamos salir más seguros y tranquilos a trabajar, donde lo más importante sea que los padres no tengan incertidumbre de si sus hijos van a regresar o no".

Y es que, señaló la también la comunicadora, “en casa, con mi familia, es una angustia cada que su mamá candidata sale, permanentemente están pendientes si ya llegué y cómo estoy”.

Y es que, de acuerdo con al laboratorio electoral en el reporte Violencia Electoral, proceso 2023-2024, hasta el 3 de abril del año, se hicieron 148 solicitudes de protección de aspirantes en el proceso electoral.

En el reporte, al 2 de abril de 2024, suman 157 agresiones dentro del proceso electoral, entre las cuales, se cuentan 52 asesinatos, entre ellos, 24 relacionados con el proceso y 28 aspirantes a cargos de elección.

“No puede ser que llevemos tantos candidatos asesinados en el país, por eso, la gente demanda seguridad, por eso, hay que recurrir a la gente experta en seguridad, “hay mucha gente con capacidad”.

Desde su perspectiva, no hay que dejar que las cosas en seguridad pública no funcionen de manera adecuada, para no repetir momentos como los vividos en Colombia y otros espacios que resurgen de las cenizas.

Lo que no se puede permitir, dijo la aspirante a ocupar una curul en la Cámara Alta, es que los gobernantes acaben con el país, por eso, tienen que llegar al poder legislativo federal los perfiles que tengan un verdadero compromiso con la sociedad actual.

La candidata al Senado de la república en primera fórmula por Movimiento Ciudadano en Puebla dijo que, en sus recorridos encuentra enojada a la gente, porque hoy viven con el miedo de salir a la calle y que puedan ser sujetos de violencia.

Sofía Pezzat está convencida que los gobiernos del PRIANRD y de Morena solo se han dedicado a administrar los problemas del país, pero no a resolverlos, sobre todo la inseguridad que es creciente en la gran mayoría de los rubros.

Por eso, aprovechó para hablar de los temas que más afectan a las mujeres y que se traducen en agresiones desde el hogar, homicidios dolosos, acoso sexual, violencia familiar, robo en el transporte, daño en propiedad hasta llegar al peor de todos que es el feminicidio.