Dentro de las demandas reiteradas de las colonias del sur, se encuentra la falta de pavimentación y lo grave es que los vecinos dicen que el ayuntamiento ya las marca como pavimentadas y en la realidad no lo están, dijo el candidato a diputado local de Movimiento Ciudadano, José Vargas “El Capi” por el distrito XIX de la ciudad de Puebla.

Dijo, “hay más de 20 calles de la colonia Guadalupe Hidalgo que están completamente en terracería y los vecinos hicieron todo su proceso y que el ayuntamiento les marca que esas ya están pavimentadas”.

Los habitantes de las colonias del sur no saben nada de ese proceso, tampoco si se destinó recursos para ello, “lo que se dice de las mil calles, es reiterado, pero saben que deben más de mil calles”.

En los recorridos que lleva a cabo de manera permanente, dijo encuentran problemas cuando caminan las calles, “en la 3 sur que es la prolongación, ves un bulevar muy bonito, pero te pasas a una calle que sigue continua y hay 30 calles sin pavimentar y en terracería, ese es un tema real que viven los vecinos”.

Otro tema recurrente cuando los visitas, es que la gente pide que ya no los engañen, que ahora sí les cumplan y no los vacilen, “muchos políticos y candidatos abusan de la nobleza de la gente, no de la ignorancia, de la nobleza”.

Dentro de eso, el problema, dijo, es que los políticos van y les ofrecen cosas y le endulzan el oído a la gente, “la gente sabe que muchas calles no están pavimentadas y el gobierno dice que está pavimentadas, hay algo malo que está pasando”.

Sobre esas acciones anómalas, dijo El Capi, la gente no tiene tiempo para ir a reclamar, porque la gente del sur está metida en su vida laboral y del hogar, “el sur lo único que tiene feo son las calles, nada más, porque es gente noble y trabajadora”.

Sin embargo, insistió, en que, lo que no tienen es tiempo para regresar a reclamar al ayuntamiento su calle y tienen más de 15 o 20 años con ese tema, por lo que, “los diputados y los que buscan gobernar Puebla se van a topar con una gran sorpresa en estas votaciones”.

José Vargas, dijo que, dentro de las demandas más recurrentes de los vecinos del sur, es la inseguridad, “el problema es que resulta que el vecino de al lado es el que se roba las partes y el tema es qué le hago al vecino si más tardo en denunciarlo que él en salir y al rato va a haber una bronca en la calle”.

Hoy perciben que la gente puede a votar por los programas sociales, es una realidad, pero no van a votar como hace 6 años que les dijeron vota 6 de 6, “esta vez por lo que perciben y por lo que la gente les ha dicho el voto va a ser cruzado”.