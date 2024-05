Para la candidata a diputada local por el distrito XVII de Puebla, Luz Arredondo, la maternidad y la paternidad no tiene un estado civil, entonces, desde ahí tienen que voltear a ver a las mujeres que son jefas de economía.

La razón, dijo, es porque necesitan de las herramientas claras y precisas para poder maternar desde casa o con horarios flexibles porque es claro que lo necesitan para el cuidado de los hijos y el problema es que nadie voltee a ver esta situación.

“No solo se trata de ayudar con guarderías ni de incentivos a través de proyectos productivos, sino que, se trata de hacer un proyecto nutrido en conjunto con todos los actores, por eso es que respaldan el salario de 5 mil pesos que quieren para las mujeres violentadas”.

Cabe mencionar que se denomina maternar sola, generalmente a un tipo de familia monoparental, en la que una mujer lleva a cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja.

Sin embargo, eso lo puede hacer por decisión propia o circunstancias de su entorno y puede referirse también a la madre que no se encuentra unida o casada con su pareja

Y es que, dijo la aspirante a una curul en el Congreso del Estado, que desde el poder legislativo se tiene que impulsar leyes que coadyuven a proveer del presupuesto etiquetado para la legislación de servicios para las mujeres.

Pero también que las mujeres puedan y sepan cuáles son sus derechos y desde ahí, no solamente generar bienestar hacia la mujer sino también hacia las infancias porque ningún diputado y ningún candidato ha generado propuestas para la primera infancia y no lo hacen porque esos niños no votan.

62 de cada 100 mujeres son jefas de familia en el Estado de Puebla y hay que preguntarse la forma en que ellas adquieren recursos, por eso, es que, tenemos un alto número de ninis en redes sociales.

El tema de las mujeres que maternan en soledad, dijo Luz Arredondo, es que requieren horarios flexibles para poder estar en casa, “tenemos que seguir investigando e indagando sobre este tipo de temas para generar un estudio especifico y que podamos ayudar a estas mujeres”.

“De todas las actividades que las mujeres han hecho a lo largo de los años y que tiene un impacto preponderantemente económico porque si nosotras no tuviéramos ese servicio de cuidados en la casa, esta no puede funcionar”.

La candidata a diputada local por el distrito XVII, dijo que, pero los adultos se debe generar la capacidad para identificar estas propuestas porque es en el bienestar de las infancias donde se van a prevenir los problemas en el futuro y eso es algo que nadie visibiliza.

El servicio de cuidados tiene que ser una obligación en Puebla y tenemos que legislar a nivel estatal, “porque a nivel federal está la propuesta desde la bancada naranja, de Movimiento Ciudadano, pero tiene que ser aterrizada en Puebla porque de nada sirve tenerla a nivel nacional si Puebla no lo tiene identificada”.