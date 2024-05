Finalmente, el Instituto Electoral del estado (IEE) de Puebla, aprobó la organización de ocho debates de candidatos a distintas presidencias municipales o ayuntamientos.

De este modo, apenas el 3.96 por ciento u 8 de los 217 municipios de Puebla tendrán debate, luego de que uno de los requisitos para agendarlo, era que al menos dos candidatos se pudieran de acuerdo.

Los últimos en aprobarse las celebraciones de los debates solicitados en los Consejos Municipales Electorales de Teziutlán, Libres, Xiutetelco, Tepanco de López, Tecamachalco y Huejotzingo.

Ahora se suman a los de Cuautlancingo y Huauchinango, gracias a que se cubrieron los requisitos solicitados en los Lineamientos para la realización de debates públicos entre candidaturas a los diversos cargos de elección popular.

Como no es una norma obligatoria para los candidatos a cargos de los ayuntamientos, no incurren en falta, aquellos que no desean participar, pueden seguir sus actividades de campaña.

La presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, explicó que los interesados en un debate, a través de sus partidos hicieron las solicitudes ante los comités distritales o municipales, donde estén de acuerdo los contendientes.

Una vez que se hizo la solicitud y se aprobó por los consejos, entonces se giraron invitaciones, para cumplir con el artículo 49 de la Ley Electoral para poder hacer el debate donde se deberá presentar los temas a debatir y cumplir con las reglas.

El acuerdo CG/AC-0000/2024, señala que no es procedente realizar los debates solicitados al Consejo Distrital Electoral Uninominal 18, con cabecera en Cholula de Rivadavia, así como en el Consejo Municipal de Puebla, en virtud de que los partidos no dieron contestación a la carta invitación.

Tampoco por los solicitados en los Consejos Municipales Electorales de San Pedro Cholula y Palmar de Bravo, Cañada Morelos, Tlatlauquitepec, Ocoyucan, Teziutlán, Hueyapan.

Además, en Teteles de Ávila Castillo, San Salvador el Seco y Venustiano Carranza, en virtud de que los Consejos se encontraban substanciando el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de debates de forma conjunta con los partidos políticos solicitantes, y/o candidaturas.