Integrantes de la Red Plural de Mujeres advirtieron que a veinte días de que sean las elecciones los tres candidatos han firmado la agenda animalista, compromisos con los empresarios, reuniones con organizaciones de desaparecidos, pero les falta la de género.

En conferencia de prensa Socorro Quezada Tiempo comentó que setenta organizaciones y colectivos invitaron a los actuales candidatos al gobierno del estado a firmar una agenda para las mujeres, pero ninguno de los tres ha respondido el llamado.

Recordó que en el caso de la Red este año no propusieron una agenda una vez que hace seis años la firmaron los entonces candidatos pero posteriormente no la cumplieron.

Aclaró que no critica que los tres aspirantes ya hayan firmado la agenda a favor de los animales o que se reúnan con los familiares de los desaparecidos, o con empresarios, pero tiene que escucharse a todos, y en estos momentos son las mujeres.

Recordó que un tema es el presupuesto que se asigna a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, el cual apenas es del 0.7 por ciento, y con esos recursos difícilmente se puede avanzar en atención a las mujeres.

Asimismo para el poder judicial es el 1.7 por ciento, de esta manera no se puede hablar de justicia social ante la falta de jueces, casas de apoyo para víctimas debido a que no hay dinero.

Dijo que esos son los temas que se les quieren plantear a los candidatos, que tienen que escuchar y ampliar la agenda y no sólo dejarla en la cuestión animalista.